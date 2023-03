Le titre est attendu sur Nintendo Switch le 8 septembre 2023 en Amérique du Nord et en Europe. Il sera vendu à la fois physiquement et numériquement. Anonymous;Code sera la première entrée de la série Science Adventure à inclure des options vocales en anglais et en japonais. Auparavant, les jeux ne proposaient que des voix japonaises.

Il s’agit de la dernière œuvre du créateur de STEINS;GATE, Chiyomaru Shikura, en collaboration avec le personnel de la série Science Adventure Series.

2037. Nakano, Tokyo. Pollon Takaoka et son meilleur ami Cross Yumikawa gagnent leur vie en tant que hackers professionnels partout où ils le peuvent ; partout où le désastre du « Sad Morning » qui s’est produit le 6 février 2036 n’a pas été touché. Un jour, Pollon déclare qu’il va « s’enfuir », bien qu’il soit célibataire. Cependant, il rencontre une mystérieuse fille appelée Momo dans un endroit où personne n’est censé se trouver…

Soudain, de mystérieux assaillants apparaissent et se lancent à la poursuite de Momo. Au cours de sa fuite, Pollon reçoit l’application « Save & Load » qui lui permet de sauvegarder ses données et de recommencer comme dans un jeu vidéo. Il est loin de se douter que ce n’est que le début…

Le mystérieux hacker de génie « Cicada 3301 » qui organise une série de « quêtes » qui semblent impossibles à résoudre. L’Institut Gaia qui a réactivé la simulation de la Terre qui était censée être gelée. Les voyous du « Saint-Office 513 » du Vatican, qui travaillent dans l’ombre… Pollon est plongé dans de nombreux complots à la suite de sa rencontre avec Momo, et doit faire face à un événement majeur qui ébranle le monde.

Quelle vérité vous attend lorsque vous utilisez le piratage, la sauvegarde et le chargement ? Piratez les innombrables ramifications de la réalité et « chargez » la fin qui sauvera le monde ! Voici l’histoire des hackers qui réécriront l’avenir.