Le nouveau jeu de Kairosoft sur Nintendo Switch sort cette semaine dans le monde entier. Il s’agit de Pocket Academy 3, et il sort le 30 mars en Europe, en Amérique du Nord et au Japon (12 ans après le tout premier jeu Pocket Academy). Il est dès à présent disponible en précommande numérique au prix de 11,70€ / 12,60$ / 10,52£ / 1 350 Yen (prix normal à partir du 12 avril : 13€ / 11,69£ / 14$ / 1 500¥).

Votre simulateur d’école préféré est de retour et meilleur que jamais ! Avec en plus un festival scolaire super amusant ! Construisez des bâtiments et bâtissez une grande école. Créez des salles de classe, une cafétéria, et même une salle pour les convocations (de quoi faire stresser les élèves qui s’y feront appeler !) Placez les installations proches les unes des autres pour attirer le plus de monde afin que votre école se démarque des autres. Une fois populaire, votre école croulera sous les demandes d’inscription. Quand vous serez bien sur les rails, organisez un festival scolaire avec des activités pour tous ! Ouvrez également des clubs dans votre école, et une fois vos étudiants suffisamment entraînés, envoyez-les à des compétitions nationales décrocher les premières places. Il se pourrait même que leurs talents les fassent remarquer ! Aidez vos élèves à se préparer aux examens d’entrée pour qu’ils puissent réaliser leurs rêves. Des litres de sueurs et de larmes couleront au fur et à mesure de la construction de votre école ! 12 ans après Pocket Academy, nous avons affiné notre formule pour vous proposer une simulation de gestion d’école ultra distrayante, avec plein de nouveaux éléments !