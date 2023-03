Bone’s Cafe est un jeu de cuisine au rythme effréné, jouable en solo ou en coop locale (4 joueurs). Personnalisez votre cuisine, concoctez votre menu avec vos plats préférés et créez le café de vos rêves. Mettez vos talents de nécromancien à l’épreuve en levant votre brigade de morts-vivants.

Bone’s Cafe, déjà disponible sur Steam, arrive cette semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch, le 31 mars 2023 pour 14,79 €.

Suivez les aventures de Bones le nécromancien tout en créant et développant votre café. Agencez votre propre café, découvrez de nouvelles recettes, servez rapidement vos clients, attirez-en de nouveaux en personnalisant votre menu selon leurs goûts. Tuez-les puis transformez-les en ingrédients frais avant d’utiliser leurs âmes pour lever une armée de morts-vivants !

Caractéristiques principales

Personnalisez l’agencement et le thème de votre café

Créez votre propre menu

Expérimentez et associez une multitude d’ingrédients pour découvrir les 97 recettes disponibles

Faites preuve de discrétion lorsque vous transformez vos clients en ingrédients exotiques

Automatisez votre café en faisant travailler vos serviteurs

Jouez avec vos amis en coop locale (jusqu’à 4 joueurs) ou via Steam Remote Play

Mode campagne

Mode défi

À vos fourneaux ! Tentez d’associer une multitude d’ingrédients pour découvrir de nouvelles recettes (plus de 100 actuellement disponibles !). Composez librement votre menu autour d’un concept, d’une saveur, ou tout simplement de plats que vous aimeriez servir.

Agrandissez votre café Soyez créatif et personnalisez l’agencement de votre café pour être le plus efficace possible en cuisine. Gagnez de l’argent et faites un tour dans la boutique, vous y trouverez tous les ustensiles pour travailler efficacement ! Agrandissez votre café en améliorant votre note au Guide Crânelin.

Invitez vos amis à mettre la main à la pâte Invitez jusqu’à 3 amis pour jouer ensemble à ce jeu drôle et décalé (coop locale uniquement).

Recrutez du personnel Débordé ? Mettez vos compétences de nécromancien à l’épreuve et invoquez une armée de morts-vivants. Confiez-leur des tâches simples pour qu’ils se décarcassent à votre place : vous aurez bien besoin de leur aide pour développer votre affaire.