Outrun, Virtua Racing, Daytona USA, Hard Drivin, autant de titres qui ont fait rêver des générations de joueurs avec leurs visuels colorés, leurs musiques criardes, leurs dérapages infinis et la quantité de pièces dépensées dans des bornes d’arcade. Aujourd’hui, la Switch propose de revivre ces sensations funs et exaltantes avec un jeu de course arcade au gameplay assez spécial.

A fond la caisse avec mon auto !

Neodori Forever est un jeu de course de voitures d’un genre particulier. En effet, la voiture avance toute seule, le joueur ne peut pas accélérer ou freiner, il dirige son véhicule avec le stick gauche et il peut drifter en appuyant sur le bouton A et utiliser un boost en appuyant sur la touche Y. Le souci de cette façon de jouer est qu’il y a quand même une certaine frustration à ne pas pouvoir freiner. Cela entraîne forcément des collisions que l’on aurait pu éviter en donnant un coup de frein. Mais le concept du jeu est ainsi fait, qu’il faut faire avec.

Sous ses airs très simples, voire simplistes, se cache quand même un jeu particulièrement addictif et accrocheur. Un vrai Die & Retry, car les courses durent une à deux minutes et en cas d’échec, la voiture explose à cause du manque d’essence, et on peut recommencer la course immédiatement. Le jeu est suffisamment malin pour nous faire croire qu’on fera mieux la prochaine fois et on se retrouve à enchaîner les petites sessions de jeu qui au final durent toujours plus longtemps que prévu. La récupération de bidons d’essence sur la route est l’élément principal à avoir en tête, car plus notre voiture avance, plus elle use d’essence et plus notre barre de vie diminue. Si on ne surveille pas attentivement la jauge d’essence, la mort est au bout de la route.

Neodori Forever propose des graphismes old-school en low-poly, et une bande son synthwave qui donne un charme désuet mais très sympa au jeu. Les véhicules qui sont une trentaine et que l’on débloque au fur et à mesure en récoltant des pièces sur les parcours, ont des maniabilités différentes et apportent un peu de nouveauté à chaque fois. Par contre les parcours, même s’ils ont des noms différents : la ville, la plage, les champs, la montagne, le désert, restent composés de routes à deux ou trois voies avec des véhicules qu’il faut doubler ou qu’il faut éviter quand ils arrivent de face. Il n’y a que les paysages en bord de route qui changent.

Je vis la vie à 100km/h

L’écran brille par sa simplicité, notre véhicule en vue arrière, et trois jauges en position haute : à gauche, la jauge de boost qui se remplit en dérapant ou en ramassant des éclats bleus sur la route, à droite, la jauge d’essence qui est aussi la jauge de vie et qui ne se remplit qu’en récoltant des bidons d’essence sur la route et enfin au centre, la barre d’avancement dans le niveau qui permet de voir à quel endroit de la course notre voiture se trouve par rapport à l’arrivée. Neodori Forever ne dispose pas de chrono, le joueur se bat contre la dégradation de son véhicule, la vitesse étant constante à la base, c’est le réservoir d’essence qui fait office de game over.

Neodori Forever propose cinq modes de jeu, mais il faut terminer le mode de jeu principal pour débloquer les quatre autres. Le mode de jeu principal appelé Odyssey nous fait parcourir la map et les 33 courses qui la composent avec soit des courses simples, soit des courses où à l’arrivée, une seconde course s’enchaîne contre un pilote concurrent. Les autres modes de jeu sont le mode Night Ride où on affronte la mafia, le mode Endless Drive qui permet de rouler sans contrainte particulière, le mode Rival Rush où on fait des courses contre d’autres pilotes et enfin le mode Zen où on roule tranquillement.

Il faut noter que chaque circuit est généré aléatoirement, ce qui a du bon et du moins bon. Le bon côté est que chaque course est réellement différente, mais le mauvais côté est que l’on ne peut pas apprendre un circuit sur lequel on a des difficultés pour s’améliorer. Il faudra tout reprendre à zéro à chaque course. Pour un jeu d’arcade, cet aléatoire est plutôt positif.

Conclusion 7 /10 Neodori Forever est une proposition très agréable avec un jeu de voitures sans prétention qui propose un gameplay particulier qui donne envie d'y revenir. Avec son petit prix de 5 euros et ses différents modes de jeu, les fans de course automobile arcade y trouveront leur compte. Petit plus, la musique est actuelle et ne cherche pas à copier les musiques électroniques bruyantes des jeux du genre des années 90. LES PLUS Une prise en main immédiate
Une bande son au top
Un bon petit goût de reviens-y
La conception aléatoire des circuits LES MOINS Frustrant de ne pas pouvoir freiner
Assez répétitif à la longue

