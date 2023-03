Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 30 mars 2023 : Numskull Games, Atari, le développeur LLamasoft et Just For Games sont heureux d’annoncer que le jeu de shoot arcade AKKA ARRH bénéficiera d’une édition physique spéciale en Europe sur les consoles Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5.

Voyage psychédélique avec pour cœur un gameplay arcade pur, AKKA ARRH n’attend que d’être découvert ! Pour célébrer la renaissance de ce projet perdu, le jeu sera disponible dans une édition physique contenant des goodies façon « arcade ».

Chaque exemplaire physique du jeu contient une planche de stickers représentant divers designs élaborés par Butcher Billy, ainsi que deux bornes d’arcade en papercraft imaginant à quoi AKKA ARRH aurait pu ressembler au sein d’une salle de jeu dans les années 80.

À propos de AKKA ARRH :

Akka Arrh est une version moderne d’un projet abandonné dans les années 1980, offrant aux joueurs une expérience de jeu de tir d’arcade rapide et addictive, avec des graphismes psychédéliques et une bande-son générée de manière procédurale qui réagit à votre gameplay. Cette version moderne du légendaire Jeff Minter et des excellents développeurs de Llamasoft est empreinte du sens de l’humour de Minter, de son amour des couleurs kaléidoscopiques et de sa capacité à créer des jeux agréables à jouer.

L’édition spéciale d’Akka Arrh contient 2 cabines d’arcade en papercraft sur mesure et un set d’autocollants reprenant l’art et l’iconographie d’Akka Arrh, conçus par Butcher Billy.

Caractéristiques principales :

Le bonheur arcade à l’état pur ! Vous serez directement plongé dans l’action où les combos, les meilleurs scores et la survie sont vos seuls objectifs.

Créez des chaînes massives d’explosions d’ennemies et accumulez des munitions pour des tirs de précision afin de conserver votre combo et vos anneaux (votre vie). Perdez-les tous, et c’est la fin du jeu.

Commencez du début et enchaînez 50 niveaux uniques, ou reprenez là où vous vous êtes arrêté pour aller jusqu’au bout.

AKKA ARRH sera disponible en édition physique spéciale sur Nintendo Switch, et Playstation 4 le 19 mai 2023, et plus tard dans l’année sur Playstation 5.