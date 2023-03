L’éditeur Milestone a annoncé que MotoGP 23, le nouvel opus de la franchise MotoGP, arrivera sur Nintendo Switch le 8 juin prochain, et a partagé une bande-annonce pour le jeu, ainsi que quelques détails sur ce qui est inclus dans l’édition de cette année. Les commentaires de la communauté ont notamment permis d’inclure la météo dynamique, et l’IA a été améliorée.

Parmi les caractéristiques les plus importantes de MotoGP™23 figure la conception du mode carrière, créé pour donner aux joueurs la liberté de construire leur propre parcours pour devenir une légende des deux roues. L’introduction de tournants affectera les parcours de carrière en fonction des performances réalisées et des décisions prises par chaque joueur. Après avoir débuté dans la dernière partie d’une saison Moto3™, il sera possible d’avancer plus rapidement dans les différentes classes en fonction des résultats ; cependant, trouver un contrat ne sera pas facile, car chaque équipe ne disposera que de deux places et les joueurs devront rivaliser avec les pilotes officiels pour prendre leur place. Les tournants influenceront également le développement des motos lors des tests saisonniers, avec des défis dédiés pour accélérer l’évolution. Cette année, les rivalités ne se limiteront pas à la piste ; pour la première fois, MotoGP™23 proposera également un réseau social permettant d’interagir avec les pilotes, les équipes et les constructeurs. Comme dans la vraie vie, on s’y fera des amis mais aussi des rivaux, car l’IA se comportera différemment pendant les courses en fonction de la façon dont les joueurs agissent sur le réseau social.

À la demande de la communauté, deux nouvelles fonctionnalités apporteront à la simulation un tout nouveau niveau de réalisme. Grâce à l’introduction de la météo dynamique, une course sur le sec peut rapidement se transformer en un véritable chaos sur le mouillé, où les compétences et la stratégie feront toute la différence. La course peut ainsi être déclarée comme une course de drapeau à drapeau* avec la possibilité de retourner dans la voie des stands et de changer de moto pour obtenir un avantage stratégique. L’IA avancée permettra enfin au comportement des pilotes sur la piste d’être plus cohérent avec leur style de course dans la vie réelle, puisque chaque pilote aura une personnalité unique qui affectera directement ses actions pendant la course.

Répondant à la fois aux besoins des hardcore gamers et des débutants, les nouvelles aides au pilotage pour les freins, l’accélération et la maniabilité offriront une expérience de jeu à la fois accessible et ambitieuse afin que chacun puisse ressentir les frissons du vrai MotoGP™, quel que soit le niveau de compétence initial. De plus, la célèbre MotoGP™ Academy est de retour pour aider les joueurs à apprendre les bases ou à perfectionner leur style grâce à des séances d’entraînement dédiées.

MotoGP™23 proposera également des options multijoueurs, en ligne et hors ligne. Pour la première fois, le cross-play** permettra de courir avec d’autres joueurs indépendamment de la plateforme et de la génération de console, tandis que les nouvelles courses classées garantiront des combats équitables en faisant s’affronter des joueurs de même rang. L’écran partagé local à 2 joueurs* est de retour pour permettre aux joueurs de défier leurs amis côte à côte sur le canapé.

Enfin, les éditeurs graphiques de casques, d’autocollants, de numéros de course et d’écussons de fesses permettront aux joueurs d’afficher leur style, rendant leur voyage en MotoGP™ encore plus unique.

*Flag-to-Flag et écran partagé non disponibles sur les versions Nintendo Switch.

**Cross-play non disponible sur les versions PC et Nintendo Switch.