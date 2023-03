Grâce à Chucklefish, Deadpan Games et Gaziter, nous avons une date de sortie pour Wildfrost. Il a été confirmé que le deckbuilder tactique roguelike sortira sur Nintendo Switch le 12 avril 2023. Une démo est déjà disponible sur l’eShop pour ce jeu qui ne sortira pas en Français (Japonais, Anglais, Coréen, Chinois).

Wildfrost sera vendu en version numérique sur l’eShop. Le prix est fixé à 19,99 $ / 16,79 £ / 19,50 €. Les précommandes sont en ligne sur l’eShop.

Affrontez la fureur des éléments dans Wildfrost, un jeu de deckbuilding tactique de type rogue-like ! Le soleil a fini par geler, succombant à un froid implacable. La ville de Longueneige et les survivants qui y vivent sont le dernier bastion luttant contre l’hiver éternel. Constituez-vous un deck de cartes composé de compagnons et d’objets élémentaires, et battez-vous pour atteindre le Temple du Soleil et bannir le givre une bonne fois pour toutes !

• Améliorez-vous sans cesse en vous constituant le deck qui vous convient le mieux pour explorer ce monde gelé.

• Collectionnez les compagnons et améliorez-les pour venir à bout d’adversaires dangereux et de boss redoutables.

• Planifiez vos combats à l’aide d’un système de compte-tours dynamique qui vous permet de prévoir vos prochains coups et de vaincre vos adversaires gelés.

• Améliorez vos compagnons favoris et personnalisez-les en leur ajoutant des charmes augmentant leur pouvoir.

• Entre deux explorations du monde gelé, abritez-vous dans la ville de Longueneige et développez-la en construisant de nouveaux bâtiments qui débloqueront de nouvelles cartes, des tribus, des événements, et plus encore pour vous aider dans votre lutte contre le froid éternel.

• Mettez votre science du jeu à l’épreuve grâce aux parties et défis quotidiens offrant une rejouabilité infinie.