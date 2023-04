Alekon est un jeu américain, développé par trois anciens de chez Riot Games (League of Legends). Le jeu est initialement sorti sur Steam le 12 juin 2021, soit un mois à peine après la sortie de New Pokemon Snap. Ce détail n’est pas si insignifiant, car même si ce n’est qu’une coïncidence, Alekon est lui aussi un jeu dans lequel nous photographions des espèces inventées aussi mignonnes qu’intrigantes. À l’époque, le jeu avait souffert de la comparaison avec son aîné.

Ce n’est que deux ans après, soit le 6 avril 2023, que le serial-éditeur polonais Forever Entertainment (Fishing: North Atlantic, The House of the Dead: Remake, etc.) décide de publier le jeu sur la Nintendo Switch au prix de seize euros via l’eShop.

Que nous vaut ce jeu de photographie à l’univers tout mignon ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau bon en anglais est nécessaire pour jouer à Alekon.

Un jeu de photographie relaxant et mignon

Alekon est un jeu de photographie. Nous arrivons dans un monde magique merveilleux malheureusement recouvert d’un épais brouillard. Japley, notre guide, un mystérieux chat à la moustache fournie et flottant dans les airs, nous explique que nous devons déployer notre créativité afin de réussir à dissiper la brume. Nous pourrons comme ça rencontrer Alekon, le maître de ces lieux.

Le principe de ce jeu est plutôt simple. Nous devons prendre en photo toutes les créatures qui peuplent les différentes zones du jeu. Chacune de nos photographies sera notée en fonction de son angle, de la visibilité de la créature, de sa taille, et sa position sur la photographie. Chaque créature possède plusieurs poses différentes.

Chaque zone est séparée en trois chemins de safari dans lesquels nous sommes bloqués dans nos mouvements comme dans les rails shooters. Nous devons alors prendre des photographies furtivement en espérant capturer le parfait moment sur notre pellicule.

Chaque zone a trois chemins et nous les débloquons en réalisant des défis spécifiques lors de nos safaris. Une fois que les chemins d’une zone sont visités, nous débloquons la possibilité de se déplacer librement dans celle-ci.

À chaque fois que nous photographons une nouvelle créature, cette dernière apparaît dans notre monde magique avec sa propre personnalité, ses propres dialogues, et surtout son propre mini-jeu. Il y a une cinquantaine de personnages avec des défis simples et accessibles. Nous allons par exemple jouer à un remake de Pong, faire un puzzle, faire un concours de tonte de gazon, etc.

Les points que nous gagnerons en prenant des photographies parfaites et en réalisant des mini-jeux nous permettent de débloquer de nouvelles zones. Outre les points, nous débloquons de nouvelles techniques en terminant des mini-jeux. Nous allons apprendre par exemple à zoomer, à prendre des photographies en rafale ou encore à lancer des donuts aux animaux pour découvrir de nouvelles poses.

Un jeu généreux dans sa progression

Nous débloquons aussi énormément d’éléments de personnalisation à la fin des mini-jeux. Alekon est vraiment porté sur cette idée que nous devons tous apprendre à développer notre créativité et même si certaines personnalisations sont moins pertinentes que d’autres, nous avons aimé cet univers qui appelle à la création et au rêve.

Ce gameplay, même s’il est proche de New Pokemon Snap, est efficace et très agréable. Nous sommes arrivés au bout de l’expérience avec un sentiment de satisfaction et sans connaître l’ennui. Si certains mini-jeux sont moins bien portés sur la Nintendo Switch que d’autres, et que certains sont moins intéressants, nous pouvons largement les éviter et terminer l’aventure malgré tout.

Il y a aussi énormément de poses à débloquer, de choses à découvrir, et le jeu n’est pas punitif du tout. Même en manquant énormément de poses, nous pouvons tout de même avancer assez facilement. La progression est agréable, même si les défis pour débloquer les chemins ne sont pas forcément les plus évidents à découvrir.

Le concept des mini-jeux est rafraichissant et même si ces derniers sont simplistes, ces derniers permettent de renouveler l’expérience et de passer un agréable moment. Le déplacement libre est salutaire et nous invite à découvrir le moindre recoin de cet univers magique afin de trouver des créatures introuvables lorsque nous sommes en safari ou alors des poses insolites, comme le crocodile qui fait des pompes tout en haut de la colline.

Le jeu ne fera pas mieux qu’un New Pokemon Snap, en revanche, il est une très bonne porte d’entrée à un prix très abordable (quinze euros) pour tous ceux qui n’ont jamais testés ce genre de jeu ou qui cherche une nouvelle expérience à petit prix pour compléter l’aventure de Bandai Namco.

Alekon est un jeu généreux, qui ne lésine pas sur son univers et son lore. Nous avons été agréablement surpris par cette expérience, qui, malgré son portage assez moyen, a su nous charmer et nous détendre.

Fait important à noter, cette aventure mignonne est déconseillée au moins de seize ans. En effet, bien que le jeu paraisse parfaitement adapté à un public enfant, il y a quand même un mini-jeu où nous devons goûter des champignons hallucinogènes afin de voir lequel permet d’éveiller nos sens et notre créativité…

Mais qui n’est pas traduit

Malheureusement, Alekon n’est pas traduit en français. À cause de son lore et de son univers imposants, il est important d’avoir un peu de vocabulaire dans la langue de Shakespeare afin de pouvoir profiter de l’expérience. Que c’est dommage de ne pas avoir de localisation pour un jeu aussi accessible.

Le jeu possède une durée de vie assez correcte. Nous avons presque mis dix heures pour arriver à la fin du jeu, même s’il faut souligner que nous avons pris notre temps et que nous n’avons pas cherché à faire le jeu d’une seule ligne droite. Pour un prix de seize euros, c’est un tarif très raisonnable, même si la version Steam est deux euros moins chère.

Le portage est assez moyen mais ne gêne globalement pas l’expérience. Seuls certains mini-jeux ou certaines fonctionnalités s’en retrouvent parfois impactées. Le jeu est parfois trop sombre en portable.

Les graphismes sur la Nintendo Switch sont moins beaux sur ordinateur mais l’univers est tellement marqué que nous passons outre. La bande-son est très sympathique et est même mise en avant tout au long de notre aventure.

Conclusion 7.2 /10 Alekon est une belle découverte, un jeu indépendant mignon comme il faut dans lequel nous photographions des créatures aussi mignonnes qu’attachantes. Le jeu est relaxant, généreux, et nous ne nous sommes jamais ennuyés dessus. Alekon souffre certes de la comparaison avec New Pokemon Snap qui fait tout mieux que lui, cependant il reste une très bonne porte d’entrée pour tous ceux qui voudrait essayer ce genre de jeux sans casser sa tirelire. Le portage sur la Nintendo Switch est moyen mais le jeu reste malgré tout très agréable. LES PLUS Un jeu agréable dans un univers tout mignon

