ININ Games est heureux d’annoncer que Cannon Dancer, également connu sous le nom d’Osman en Europe, sortira à la fois numériquement et physiquement le 13 avril 2023, sur Nintendo Switch (via l’eShop), PlayStation 4 et 5 ! Xbox aura sa propre sortie digitale à la même date.

Près de 30 ans après sa sortie sur borne d’arcade, ININ Games s’est associé à deux membres clés de l’équipe de développement originale pour enfin porter le jeu sur les consoles de salon modernes : le game designer Kouichi Yotsui (également connu sous le nom de » Isuke » et célèbre pour son travail sur » Strider « ) et l’artiste Utata Kiyoshi. L’équipe de développement d’ININ a travaillé pour vous offrir la meilleure itération que vous ayez jamais vue, en ajoutant des fonctionnalités et des améliorations qui n’étaient pas disponibles dans le jeu d’arcade original. Cette nouvelle version de Cannon Dancer, fidèlement portée, peut être jouée en anglais ou en japonais dans le jeu, les deux étant jouables en mode standard et en mode défi.

Pour tous les fans et collectionneurs à la recherche d’une copie physique, Strictly Limited Games propose une édition limitée normale (copie physique + manuel du jeu) et une édition collector avec de nombreux articles exclusifs supplémentaires.