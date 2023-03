La pêche s’installe sur la Nintendo Switch avec Fishing: North Atlantic. Dans ce jeu, oubliez le côté mignon d’Animal Crossing ou de Stardew Valley, nous sommes dans un jeu de simulation réaliste dont le maître mot est rentabilité. C’est le deuxième jeu de pêche du studio indépendant norvégien Misc Games. Fishing: North Atlantic est publié par Forever Entertainment, le « serial-éditeur » polonais de la Nintendo Switch qui compte un nombre impressionnant de portage sur la console japonaise.

Le jeu est disponible depuis le 23 mars 2023 au prix de vingt-cinq euros sur l’eShop.

Nous avons testé Fishing: North Atlantic sur la version 1.0 du jeu. À l’heure actuelle, des bugs rendent la pêche quasiment impossible et nous vous recommandons vivement de faire attention avant d’acheter le jeu sur la Nintendo Switch.

Un jeu de pêche où la pêche est buguée

Fishing: North Atlantic est un jeu de simulation de pêche réaliste. Notre objectif est d’aller en mer avec notre bateau afin d’aller récupérer quelques poissons et de les vendre. Si le gameplay se présente bien, et qu’un tutoriel nous permet d’apprendre les bases, quelque chose cloche dès l’on nous apprend à pêcher les homards.

Le tutoriel, même s’il n’est pas forcément clair, est compréhensible. Nous comprenons ce que nous avons à faire, comment préparer un casier et l’appâter pour attirer les crustacés dans notre piège.

Alors que la suite du tutoriel nous demande de récupérer notre prise et de mettre ces pauvres homards dans des caisses, nous restons bloqués pendant de longues minutes, car il n’y a pas de caisse dans notre navire. Nous cherchons alors sur tous les menus déroulants, sur tous les onglets possibles, mais il est impossible de trouver ces fameuses caisses.

Nous nous mettons même à regarder des « Let’s Play » du jeu sur d’autres versions, mais force est de constater qu’un bug très embêtant nous empêche d’avoir les caisses sur le navire. Le tutoriel est donc bloqué.

Nous n’abandonnons pourtant pas le jeu et nous recommençons une partie, cette fois-ci, avec un autre navire, spécialisé dans la pêche à l’espadon. Pour celui-ci, tout est presque fonctionnel. Bien que la visée soit catastrophique, nous ramenons fièrement notre première prise au port.

Nous pensions avoir brisé la malédiction et nous être suffisamment accrochés pour trouver la parade. Nous débloquons alors un nouveau type de pêche, qui nous permet de récupérer le hareng et le calmar. Le jeu nous propose encore une fois un tutoriel pour apprendre cette nouvelle technique, et c’est de nouveau le drame.

Un portage indécent

En réalité, nous découvrons le cœur du problème : peu importe le bateau ou la situation, les objets ne s’affichent pas dans notre navire. Ce bug affecte la totalité du jeu : il est impossible de lancer les palangres pour découvrir les nouvelles façons de pêcher.

Là encore, nous avons observé les versions des autres consoles, mais tout porte à croire que ce portage de Fishing: North Atlantic est bâclé et tout simplement injouable.

Alors que le jeu promet des dizaines d’heures d’un gameplay complexe mais complet, nous nous retrouvons à pêcher l’espadon et à réaliser des quêtes peu captivantes dans lequel nous devons livrer des colis d’un port à un autre.

Nous avons vu sur les « Let’s Play » un nombre intéressant de poissons, de tâches à réaliser pour que vos crustacés soient vendables, des bateaux immenses qui donnent envie de s’aventurer en mer, mais comme la pêche est impossible sur la Nintendo Switch, nous ne pouvons pas goûter à ces plaisirs.

Finalement, sur les six heures que nous avons passées sur le jeu, nous avons passé cinq heures à chercher à résoudre vainement le bug, et la dernière à livrer un colis d’un point A à un point B.

La conduite est par ailleurs pas très passionnante, les sensations à la manette ne sont pas bonnes, et si les graphismes magnifiques de l’ordinateur peuvent faire passer la pilule sur le temps passé en bateau, sur la Nintendo Switch, vous ne verrez que les immondes modélisations de vagues qui apparaitront comme par magie près de votre navire.

Le portage de ce jeu est, vous l’aurez compris, catastrophique. Si le jeu paraît vraiment intéressant sur les autres consoles, le travail de Forever Entertainment est ici inexistant et insultant pour les joueurs. Est-ce par honte que Misc Games ne mentionne nulle part, pas même sur les réseaux sociaux, que son jeu va sortir sur la Nintendo Switch ?

Le jeu, dans sa version actuelle, ne vaut pas le moindre centime, vu que nous ne pouvons pas pêcher… dans un jeu de pêche.

Conclusion 2.4 /10 Fishing: North Atlantic est peut-être un jeu très intéressant… sur toutes les autres consoles que sur la Nintendo Switch. Dans la version actuelle, le jeu est bugué, il est impossible de faire autre chose que de la pêche au harpon et des livraisons. Les graphismes sont vraiment inadmissibles et nous ne pouvons que vous conseiller, si vous n’avez pas d’autres consoles que la Nintendo Switch, d’aller chercher un autre jeu que celui-ci. LES PLUS Un jeu qui paraît complet et intéressant… sur d’autres consoles

Un jeu qui paraît complet et intéressant… sur d’autres consoles Le bruit des mouettes

Le bruit des mouettes Traduit en français LES MOINS Jeu qui bugue dès le tutoriel

Jeu qui bugue dès le tutoriel Impossible de faire autre chose que des livraisons ou de la pêche à l’espadon

Impossible de faire autre chose que des livraisons ou de la pêche à l’espadon Des graphismes indécents

Des graphismes indécents Un pilotage auto défectueux

Un pilotage auto défectueux Un portage catastrophique Détail de la note Gameplay 0

Portage 0

Graphismes 0

Bande-son 0

Bugs 0