Road 96: Mile 0 est un prequel au jeu Road 96 sorti il y a maintenant 2 ans sur Switch. Il se concentre sur seulement 2 personnages et se place comme un jeu narratif avec des phases de jeux musicaux. Après avoir reçu plusieurs pégases pour Road 96, vont-ils être à la hauteur avec ce prequel ? Prenez votre meilleure idée révolutionnaire, c’est parti pour Road 96: Mile 0 !

Deux personnages, une même histoire

Si Road 96 premier du nom nous racontait l’histoire de 8 personnages, avec en ouverture l’histoire de Zoé (qui était d’ailleurs la seule histoire plutôt scriptée du jeu, avec un ordre obligatoire), nous n’avions pas plus d’informations que ça sur son passé. On nous parlait de brigade, d’évènement de 86, White Sands. Mais d’où cela vient réellement ? Nous allons en apprendre un peu plus.

Dans Road 96, nous suivons l’histoire de 2 adolescents, amis, mais de milieux totalement différents, voire même opposés. Pourtant amis et qui partagent leurs après-midis ensemble. Zoé est la fille du ministre du Pétrole, qui est en quelque sorte le bras droit de Tyrak, le président de Pétria et de White Sand. Tandis que Kaito est un immigré dans la ville de White Sand.

White Sand, dirigée par Tyrak pourrait être considérée comme une sorte de campement idéal si on est riche et en accord avec les idées politiques du président. Entre chaque changement de lieu par exemple, nous avons une annonce publique faite sur les haut-parleurs de la ville qui nous rappelle à quel point il est bien de marcher droit dans les rangs.

Mais on ne sait pas trop comment Tyrak est devenu président. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il l’est devenu après les attentats de 86. Attentats que l’on met sur le dos de la Brigade Noire, un groupuscule révolutionnaire et en contradiction avec les idées de Tyrak. Zoé est d’ailleurs traumatisée de ces évènements, car elle était présente à ce moment-là. Elle a perdu sa mère pendant cet évènement tragique.

Kaito quant à lui est persuadé que c’est un complot d’état et que c’est Tyrak qui a mené tout ça à l’époque pour prendre le pouvoir, de plus il est remonté contre Tyrak et sa politique, car il s’occupe très bien de White Sand, mais pollue et néglige les autres états de Pétria et sa petite amie est morte d’un cancer à la suite de cette négligence. S’en suis alors une histoire de prise de conviction, Kaito tente de convaincre une Zoé plutôt réticente à le suivre, tout en n’étant lui-même pas totalement convaincu non plus que la Brigade Noire sont des gens bien.

Un visual novel avec un peu de musique

Décrit comme un jeu musical, il faut quand même le dire rapidement. Il y a 10 morceaux dans le jeu, qui vont jalonner votre histoire, vous allez par exemple à un moment donné essayer d’échapper à votre garde du corps, cela se fera sur une musique de The Offspring. Les niveaux consistent à avancer automatiquement sur un rail, vous allez pouvoir aller de gauche à droite, sauter, vous baisser, il faut récupérer des « joyaux » qui rapportent des points. Parfois vous aurez des « QTE » dans lesquels il suffit juste d’appuyer sur une touche au bon moment.

Malheureusement ces phases, tout du moins sur Switch, sont plutôt moyennes. Elles sont fun, l’ambiance visuelle est toujours cool, ça a un côté un peu psychédélique et exagéré. Mais peu fluide, les inputs se font parfois avec un peu de délais, on a des artefacts visuels, mais surtout, ce n’est visuellement pas souvent clair sur le « timing » à avoir pour appuyer. Heureusement la mort est indolore, il y a beaucoup de checkpoints, aucun chargement entre chaque mort, à ce niveau-là c’est un régal.

En dehors de ces phases, le jeu est un visual novel dans lequel vous vous déplacez en vue 1re personne. Vous passerez de Kaito à Zoé et inversement, chacun va pouvoir faire des choix qui vont influencer sur des dialogues et sur la fin du jeu. Alors ne vous attendez pas à des tonnes de ramifications, à priori c’est quand même plutôt léger, chacun va avoir un côté A et un côté B, à vous de voir vers lequel vous pencherez. Même si le jeu vous forcera quand même un peu la main pour pouvoir raccrocher au wagon de Road 96.

Peut-être pas la meilleure plateforme

La Switch n’est malheureusement pas la meilleure plateforme pour faire le jeu à notre avis. Si le jeu n’est jamais laid, il est malheureusement peu fluide, pourtant il n’y a rien de fou à l’écran, peu de mouvement, peu d’activité, au final c’est un jeu plutôt léger.

Pareil niveau environnements, ça ne nous fait pas sauter au plafond : il y a 4 zones dans le jeu, dans lesquelles vous allez vous déplacer, et d’autres petites peuvent apparaitre, notamment en fin d’histoire, mais ça reste globalement plutôt léger.

C’est donc dommage d’avoir ce petit problème de fluidité, sans dire que le ciblage au joystick est un peu catastrophique pendant les dialogues. Ces choix se font « dans les airs », mais il n’y a pas d’aide au ciblage, donc parfois nous allons spammer A en bougeant le joystick pour espérer faire l’action.

On appréciera le doublage complet du jeu en anglais, plutôt de qualité à ce niveau-là. Mais on regrettera un manque d’habillage sonore globale. C’est plutôt léger, nous allons passer régulièrement à côté de postes de radio, rapidement ce seront les mêmes qui vont tourner en boucle.

Le côté aussi un peu compliqué, c’est la durée de vie. Le jeu se termine en 5h, sans spécialement rusher. Il ne nous donne pas spécialement envie de nous balader à gauche et à droite, il y a certes de petits moments rigolos comme jouer au Puissance 4, faire de petits jeux sur des bornes d’arcade (un Pong et un jeu façon dinosaure de Google Chrome). Le jeu nous porte en ligne droite autour de nos deux protagonistes.

Conclusion 5.6 /10 Si vous avez aimé Road 96, ce Mile 0 saura vous donner quelques informations sur le passé de certains personnages. On aimera voir comment étaient certains personnages avant l'histoire que l'on connait. On en apprend bien évidemment plus sur Zoé. Cependant la durée de vie est quand même dommage, sans parler des soucis techniques et des phases de musique pas forcément très amusantes. Cependant, ne boudons pas notre plaisir, l'histoire nous a porté et nous a donné envie de lancer Road 96, autant dire que le job est fait à ce niveau-là. Un peu manichéen dans la globalité, ça fonctionne cependant plutôt agréablement. Il n'atteint pas le niveau de Road 96 qui nous offrait une histoire plus longue, avec plus de personnages et plus de possibilités, cependant il donne envie de continuer sur ce dernier. LES PLUS L'histoire de Zoé et Kaito

L’histoire de Zoé et Kaito Les musiques sont vraiment cool

Les musiques sont vraiment cool On voit le passé de certains personnages de Road 96

On voit le passé de certains personnages de Road 96 On en apprend un peu plus sur des évènements précédant Road 96

On en apprend un peu plus sur des évènements précédant Road 96 Les sections musicales sont visuellement très belles LES MOINS Un manque de fluidité régulier

Un manque de fluidité régulier Les sections musicales ne sont pas forcément agréables à jouer en dehors du visuel, les inputs ne sont pas forcément logiques et évidents

Les sections musicales ne sont pas forcément agréables à jouer en dehors du visuel, les inputs ne sont pas forcément logiques et évidents Une durée de vie un peu trop courte

