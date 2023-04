Retrouvez Paperman et son équipe dans une aventure visant à retrouver le courrier perdu et à vaincre le dragon cupide. Explorez des mondes colorés, découvrez des secrets et collectez toutes les lettres d’or dans ce jeu de plateforme 3D à collectionner !

En septembre prochain, le jeu sortira en simultanément dans tous les principaux territoires. La version numérique de Paperman: Adventure Delivered sera disponible en septembre 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam et PC (Windows). L’édition physique du jeu sera également disponible sur PlayStation 5 et Nintendo Switch le jour du lancement.

Le bureau de poste de Paperman a réussi à effectuer 1 million de livraisons. Pour célébrer cet exploit, le bureau de poste a décidé d’envoyer des lettres d’or spéciales à ses clients les plus fidèles. Un soir où le dragon regarde la télévision, il voit les nouvelles concernant les lettres d’or. Avide comme il est, le dragon utilise sa magie ancestrale pour attaquer le bureau de poste et voler tout le courrier, y compris les lettres d’or, pour les ajouter à l’énorme montagne d’or qu’il possède déjà. Paperman et son équipe feront tout ce qui est en leur pouvoir pour récupérer le courrier et le distribuer !

Incarnez chacun des quatre facteurs et échangez vos personnages pour débloquer leurs capacités uniques. Paperman, notre héros titulaire, lance des lettres comme projectiles et peut se téléporter sur de courtes distances. Express est le personnage le plus rapide et s’occupe des livraisons les plus urgentes. Scrolly glisse dans les airs avec sa plume et peut atteindre les plateformes les plus hautes. Le dernier membre de l’équipe est Carl, la boîte la plus solide du groupe, qui livre les colis les plus lourds avec le plus grand soin !

Trouvez les lettres manquantes dans 3 mondes complètement différents. Votre première destination vous mènera sur une île tropicale remplie de statues, où vous découvrirez pourquoi on l’appelle l' »Manyfaced Island ». Ensuite, voyagez dans le désert et explorez les pyramides de la »Valley of Sand ». Le troisième monde, »Winding Peak », mettra vos compétences à rude épreuve. Vous y rencontrerez de nombreuses plateformes de parkour qui nécessiteront le bon personnage pour atteindre votre destination.

Explorez chaque monde et essayez de trouver les lettres d’or. Certains endroits seront inaccessibles à certains personnages et nécessiteront des compétences différentes pour que vous puissiez trouver tous les secrets ! Chaque monde a des lettres optionnelles à trouver et même des objets uniques pour chaque personnage ! Dans une véritable aventure de collectathon, vous devrez explorer tous les coins du monde pour trouver tous les objets à collectionner !

Le dragon gourmand reçoit l’aide de ses serviteurs, tu peux aussi demander l’aide de tes amis ! Jouez à 4 joueurs en multijoueur local en écran partagé et aidez-vous les uns les autres dans cette aventure coopérative !