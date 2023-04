Dans le cadre de la sortie dufilm Super MArio Bros., à partir du 5 avril à 10:00 et jusqu’au 4 mai, vous pourrez faire des économies sur une sélection de jeux Super Mario aussi bien sur le Nintendo eShop que sur ce site web. La vague 1 de cette promotion (qui inclut des titres comme Super Mario 3D World + Bowsers Fury et Super Mario Maker2) s’étendra jusqu’au 19 avril, et une nouvelle sélection de jeux sera proposée à prix réduit au cours de la vague 2 qui débutera le 20 avril !

