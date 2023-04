Sorti en janvier 2023, Fire Emblem Engage a permis aux stratèges et fans de RPG sur Nintendo Switch de commencer l’année en beauté. Intelligent Systems et Nintendo prolongent l’expérience avec un Pass Extension en 4 volumes avec divers contenus à découvrir tout au long de cette année. Du moins, tel était le plan dans notre imagination et en se basant sur le suivi d’autres jeux Nintendo proposant un Pass Extension. Nous pensions à un suivi éparpillé sur toute l’année 2023 mais il n’en est rien puisque c’est finalement à un rythme d’un volume par mois que le contenu nous est délivré. Ainsi, 3 mois après la sortie du jeu, Fire Emblem Engage conclut son suivi avec le 4e volume du Pass que nous avons pu parcourir.

Volume 4

Contenu du volume

Nouveau Scénario : Xénologue Déchu

6 nouveaux chapitres inédits

6 nouvelles batailles à jouer

5 nouveaux personnages jouables : Nel, Nil, Zelestia, Gregory et Madeline

2 nouvelles classes : Enchanteur et Mage-Canonnier

Disponibles après le chapitre 6 en débloquant le vieux puit

Une fois l’accès au vieux puits débloqué, rendez-vous-y. Le but n’est pas d’échanger des objets pour les transformer, en ayant le Pass Extension, une nouvelle scène avec Vander se joue. Une fois la scène terminée, des nouvelles options apparaissent au puits, notamment la possibilité de jouer le Xénologue Déchu. Il est également possible de changer la difficulté de ce scénario alternatif et de la modifier à votre guise du plus facile au plus difficile.

Une fois nos paramètres définis, nous nous retrouvons dans une espèce de faille spatio-temporelle. C’est à l’intérieur que nous sommes interpellés par quelqu’un nous demandant notre aide en tant que Dragon Divin afin de sauver un autre monde. En acceptant, nous arrivons sur cet autre Elyos déformé et nous faisons la connaissance de Nel et Nil, deux frères et sœurs jumeaux et dragons déchus. Cet autre Elyos possède une géographie qui est un reflet du monde que nous connaissons, puis surtout le Dragon Divin Lumera et le Dragon Déchu Sombron se sont livrés un combat à mort. Ils ont ainsi totalement disparu de la surface du monde. De même, le Dragon Divin Alear a fini par périr dans une des batailles qui s’en sont suivies.

Suite à cela, les différentes nations de cet Elyos alternatif sont en froid et sur le pied de guerre. Au milieu de tout ça, une force armée inconnue semble convoiter le pouvoir des 7 Bracelets d’Emblèmes et semer encore plus de chaos sur le monde. Malgré leur statut de Dragons Déchus, Nel et Nil semblent motiver à restaurer la paix sur le monde et c’est au terme d’un rituel ancien qu’ils nous ont invoqué en leur monde afin de les aider dans cette quête. Nous partons ainsi à la quête des Bracelets d’Emblèmes pour endormir leur pouvoir et faisons progressivement la connaissance des Quatres Zephyrs : Zelestia, Gregory, Madeline et Mauvier. Il s’agit de 4 puissants gardes personnels de Nel et Nil très proches physiquement des 4 Chacals que nous croisons dans le récit principal de Fire Emblem Engage mais avec des personnalités totalement opposées à ceux-ci.

D’ailleurs, les 4 Zephyrs ne sont certainement pas les seuls visages familiers que nous croisons sur cet Elyos alternatif. Nous croisons de nombreux autres personnages ayant combattu à nos côtés sur l’aventure principale et finalement de l’autre côté du champ de bataille sur ce récit alternatif. Pareillement aux Zéphyrs, ces visages familiers ont également une personnalité à l’opposé de ceux que nous connaissons. En conséquence, leur politique, leur gestion et l’image de leur royaume est également à l’opposé de ce que nous avons connu. Nous avons par exemple un Roi Alfred et une princesse Céline prêts à étendre le royaume de Firene afin de subvenir au besoin de leur peuple en acquérant de nouvelles ressources. Et cela, même s’il faut rompre les relations avec le Royaume de Brodia et leur faire la guerre.

En termes de gameplay, quelques petits changements potentiellement déroutants. Globalement, sur le champ de bataille nous avons la même expérience que le jeu principal. Il est possible d’ajouter des personnages et des emblèmes que nous avons débloqués dans notre équipe à partir du récit principal et des autres vagues de DLC. Toutefois, nous avons toujours des personnages “invités” qui sont jouables et sont en fait Nel, Nil et les Zephyrs. Ceux-ci doivent obligatoirement prendre part aux combats des Xénologues et nous pouvons ensuite y ajouter quelques-unes de nos unités. Si une unité “invité” est défaite, nous perdons le combat dépendamment du niveau de difficulté et des limites d’utilisation du cristal draconique. En revanche, peu importe le niveau de difficulté, le permadeath est absent des Xénologues.

Les Xénologues ne présentent ainsi aucun stress notoire quant à la possible perte d’unité. La difficulté en mode “Difficile” est assez proche de ce que nous avons dans le jeu principal. Une difficulté qui progresse en avançant et qui n’a rien d’insurmontable en usant bien de vos Emblèmes et de vos unités. L’élément le plus déroutant des Xénologues provient du fait que chaque chapitre nous laisse avec un casting de personnages dont le niveau, l’équipement et l’inventaire sont prédéfinis. Une fois le chapitre terminé, si nous avons joué le Xénologue avec une partie en “Endgame”, nous retrouvons nos personnages à leur niveau respectif avec leur classe et leurs équipements. Cependant, comme le temps de chacun des Xénologues, tout est prédéfini.

Ainsi, si la peur de ne pas avoir suffisamment de ressources pour une mission vous guette, il est recommandé de placer tout l’arsenal des unités non utilisées dans le convoi. Nous avons la possibilité de définir librement les Emblèmes sur nos unités et nos “invités”. Une fois les préparatifs terminés, il s’agit de lancer le combat et parvenir à la victoire. Soulignons que les Xénologues ne proposent aucune obtention de point d’expérience, ce qui signifie ainsi aucune montée de niveau de personnages. Encore une fois, les niveaux et les classes de personnages sont prédéfinis, à vous de former votre équipe en tenant compte de ceci. Vos tactiques habituelles sont potentiellement vouées à changer en considérant ces paramètres prédéfinis. Un choix qui peut paraître étrange mais qui permet ainsi de pallier à un probable gap de niveau existant en laissant chacun jouer les Xénologues avec son casting de personnages possiblement de niveaux avancés.

Accompagnée de nouveaux alliés, l’aventure nous mène à travers 6 nouveaux chapitres Xénologues inédits et ainsi 6 nouveaux combats à jouer. Le Xénologue Déchu permet ainsi de gonfler la durée de vie de Fire Emblem Engage de quelques heures voire une petite dizaine d’heures dépendamment de votre niveau de jeu. Un petit scénario alternatif plus dramatique et avec des personnages potentiellement plus marquants dans leur écriture que ceux que nous avons pu connaître sur le récit principal. Nous en regrettons même le côté “alternatif”, le sentiment que les évènements s’enchaînent à grande vitesse et ne pas en avoir plus pour développer tout ça sans avoir l’impression que tout est rapidement expédié. Pour ceux encore en pleine run de Fire Emblem Engage, cette petite pause sur les Xénologues peut être bénéfique puisque cela permet de débloquer 5 nouveaux personnages et 2 nouvelles classes à utiliser sur le jeu principal.

Avis sur le Volume 4 :

Trois mois après sa sortie, Fire Emblem Engage se présente sous sa forme la plus complète. Dans sa globalité, le Pass vous donne accès à un bon gros tier de jeu supplémentaire à jouer avec 7 nouveaux Emblèmes et une bonne douzaine de missions supplémentaires si nous mélangeons les Annexes Divines avec les Xénologues. Cela signifie ainsi une dizaine voire une bonne grosse quinzaine d’heures de jeu supplémentaires à ajouter à un jeu de base occupant déjà les joueurs sur une bonne quarantaine d’heures. Des estimations qui dépendent de l’implication de chacun, de la difficulté de challenge propre à chacun et du nombre de run de chaque joueur. Une extension qui ne risque rien au niveau technique en reprenant la réalisation solide du jeu de base avec des couleurs légèrement moins chatoyantes pour coller au drame du contenu Xénologue. Quelques nouvelles musiques toujours de bonne qualité et quelques modifications d’éléments de gameplay avec de belles récompenses à la clé pour ceux qui feront le Pass jusqu’au dernier Xénologue. Une extension de bonne facture qui nous fait même regretter de ne pas en avoir un petit peu plus alors même que nos regards sont tournés sur l’avenir de la série Fire Emblem.