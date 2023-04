Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Final Fantasy I-VI Bundle – 5.7GB

Sherlock Holmes: The Awakened – 5.7GB

Castle Renovator – 2.4GB

Molly Medusa: Queen of Spit – 1.5GB

Final Fantasy VI – 1.3GB

Elemental War 2 – 1.3GB

Park Story – 1.1GB

Hello Kitty and Friends Happiness Parade – 1.0GB

Hush Hush – 1.0GB

Final Fantasy V – 974MB

Birdie Wing: Golf Girls’ Story – 961MB

Tray Racers – 758MB

Final Fantasy III – 734MB

Final Fantasy IV – 734MB

Wildfrost – 720MB

Lost Epic – 690MB

New Tanks – 648MB

Final Fantasy – 612MB

Final Fantasy II – 601MB

Castle of the Underdogs Ep1 – 335MB

Sable’s Grimoire: A Dragon’s Treasure – 298MB

Sokolor – 244MB

Jigsaw Puzzle Fever – 239MB

Isekai Junior Manager – 224MB

Toziuha Night: Dracula’s Revenge – 214MB

Jump Challenge – 112MB

Ultra Pixel Survive – 102MB

Contraptions 2 – 88MB

Murtop – 60MB