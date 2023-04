Aujourd’hui, des vidéos inédites ont été mises en ligne pour présenter deux des projets de jeux vidéo de SEGA qui font l’objet de rumeurs depuis quelques jours.

L’une des vidéos concerne le reboot de l’indémodable Jet Set Radio, dont Bloomberg a fait état en avril 2022. L’autre vidéo concerne le remake de Persona 3 par Atlus. Les vidéos semblent avoir été divulguées lors d’une conférence interne de SEGA, qui s’est tenue fin 2021 (!!!).

La légitimité des deux vidéos fait actuellement l’objet de débats sur les réseaux sociaux, mais l’avis général semble être qu’elles sont trop bien réalisées pour être le fruit d’un fan.

UPDATE: Special thanks to anonymous user DM for this!! So it seems this was part of footage from SEGAs Japan’s Internal meeting held in 2021… The Japanese characters on top rights reads “Footage in development” pic.twitter.com/5sW13O1kyQ

— aikaangelica (@AVtoGAMEnoYAMI) April 9, 2023