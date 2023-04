Cette année, la série Bomberman célèbre son 40e anniversaire, et quelle meilleure façon de marquer l’occasion qu’avec un tout nouveau jeu Bomberman ? Konami vient d’annoncer que Super Bomberman R 2 sera lancé le 14 septembre au Japon (l’Europe et l’Amérique du Nord le recevront probablement le lendemain). Super Bomberman R 2 sera disponible en boutique et sur le Nintendo eShop. Au Japon, il coûtera 5 995¥, contre 49,99€ / 49,99$ en Europe et en Amérique du Nord.

