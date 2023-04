11 avril 2023 – Les fans de Pokémon et les dresseurs se réuniront ce week-end à l’ExCel London à Londres pour participer aux Championnats Internationaux Pokémon d’Europe du 14 au 16 avril. Ceux qui ne pourront pas se rendre sur place pourront suivre les combats en direct sur Twitch. Certains des meilleurs dresseurs de Pokémon au monde s’affronteront au Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, aux jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet et Pokémon GO. Pour la première fois, les Championnats Internationaux accueilleront également un tournoi Pokémon UNITE.

Le direct sera disponible chaque jour du tournoi et sera diffusé en anglais uniquement sur les chaînes suivantes :

Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Stream : Twitch.tv/PokemonTCG

​Commentateurs : Adam Watson, Joe Bernard, Kyle Sabelhaus, Ross Gilbert et Shelbie Bou

​Vendredi 14 avril : 10h00 – 22h00 CEST

​Samedi 15 avril : 10h00 – 22h00 CEST

​Dimanche 16 avril : les épreuves finales débuteront à 11h00 CEST sur Twitch.tv/Pokemon

Pokémon GO Stream : Twitch.tv/PokemonGO

​Commentateurs : Amanda L., Amandie, Caleb Peng, Ryan Hackel et Will Dunphy

​Vendredi 14 avril : 10h00 – 01h00 CEST

​Samedi 15 avril : 10h00 – 21h00 CEST

​Dimanche 16 avril : les épreuves finales débuteront à 10h00 CEST sur Twitch.tv/Pokemon

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet Stream : Twitch.tv/Pokemon

​Commentateurs : Adam Dorricott, Kosta, Lee Provost, Lou Ackos-Cromie et Rosemary Kelley

​Vendredi 14 avril : 10h00 – 01h00 CEST

​Samedi 15 avril : 10h00 – 01h00 CEST

​Dimanche 16 avril : les épreuves finales débuteront à 10h00 CEST sur Twitch.tv/Pokemon

Pokémon UNITE Stream : Twitch.tv/PokemonUnite

​Commentateurs : Christoph Gowitzke, Joshua Hiebert, Jake Sprague et Kirk Dubé

​Vendredi 14 avril : 10h00 – 16h00 CEST

​Samedi 15 avril : 10h00 – quarts de finale, demi-finales et grande finale