Rogue Company a été lancé à l’origine sur Switch en 2020. Il avait été révélé lors d’un Nintendo Direct Partner en 2019.

Hi-Rez Studios et First Watch Games ont annoncé aujourd’hui qu’ils mettaient fin au support de la version Nintendo Switch de Rogue Company. La fin de service est prévue pour le 20 juin 2023. Dans un article de blog, il est mentionné que « les performances de notre portage Switch n’étaient pas à la hauteur de nos standards, et nous n’avons pas été en mesure de fournir le niveau de support que nos joueurs méritent. » Le fait de retirer les ressources de la console de Nintendo « nous permet de fournir aux joueurs sur d’autres plateformes un meilleur support & de nous concentrer sur leurs problèmes spécifiques, ainsi que de fournir des mises à jour avec plus de flexibilité et de fréquence chaque fois que cela est nécessaire. »

Après de nombreuses discussions, réflexions et conversations au sein de notre équipe, nous avons pris la décision difficile pour Rogue Company de mettre fin au support de notre version Nintendo Switch, notre dernière date de support étant le 20 juin. Ce choix n’a pas été fait facilement ou sans inquiétude pour notre communauté, cependant nous avons réalisé que les performances de notre portage Switch n’étaient pas à la hauteur de nos standards, et que nous n’étions pas en mesure de fournir le niveau de support que nos joueurs méritent. Ce changement nous permet de fournir aux joueurs sur d’autres plateformes un meilleur support et de nous concentrer sur leurs problèmes spécifiques, ainsi que de fournir des mises à jour avec plus de flexibilité et de fréquence chaque fois que cela est nécessaire.

À partir du 11 avril, les achats en jeu avec de l’argent réel ne seront plus disponibles et les achats sur le Nintendo eShop seront désactivés dès que possible. Si vous êtes un joueur Switch et que vous souhaitez continuer à jouer à l’avenir, nous vous recommandons vivement d’utiliser le lien de compte Hi-Rez pour reprendre votre progression là où vous l’avez laissée sur une autre plateforme. Pour plus d’informations sur la liaison de compte, consultez cette FAQ.

Nous comprenons l’impact que cette décision peut avoir sur notre communauté et tenons à vous assurer que nous avons travaillé avec diligence pour trouver des solutions de contournement à divers problèmes spécifiques à la Switch par le passé. Malheureusement, d’importants défis techniques et de processus nous empêchent de poursuivre le support de cette plateforme, et nous pensons que c’est le meilleur choix pour Rogue Company.

Pour nos communautés sur PC, PlayStation et Xbox, nous continuerons à nous consacrer à la fourniture d’un support complet pour ces plateformes. Nous apprécions votre soutien continu et votre compréhension, et veuillez noter que vous pourrez continuer à jouer et à utiliser la boutique en jeu sur Switch jusqu’au 20 juin. Cela n’aura pas d’impact sur les personnes qui ont lié leur compte et jouent sur une autre plateforme, mais nous vous invitons à lire l’article de liaison pour plus d’informations sur toutes les nuances.