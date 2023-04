Quel type de joueur êtes-vous ? Êtes-vous celui qui joue pour s’amuser, se détendre et passer un bon moment, ou bien êtes-vous celui qui cherche la performance, la difficulté et à surmonter les défis ? Si vous êtes plutôt de cette deuxième catégorie, alors Repit sera peut-être pour vous. Ce platformer, sorti en toute discrétion sur ordinateur le 07 décembre 2021, fait partie de ces jeux qui risquent de vous frustrer tant la difficulté est relevée. Développé par Limansia Games, un studio russophone, le jeu est porté sur la Nintendo Switch le 08 avril 2023 au prix de trois euros par 17Studio, un studio kazakh qui avait déjà porté Draw Rider Remake et Hippo: Little Red Riding Hood. Que nous vaut ce jeu au prix minuscule ?

Vous aimez la frustration ?

Repit est un platformer pour s’arracher les cheveux. Votre objectif est pourtant simplissime : avec votre personnage, vous devez réussir à terminer le niveau sans mourir. Les touches, sont elles aussi très accessibles. Vous pouvez vous déplacer, vous baisser et sauter !

Tout pourrait être simple, mais Repit est un jeu qui n’aime pas ses joueurs. Ou alors peut-être qu’il les aime trop. Pendant toute l’aventure, vous ferez face à des pièges cachés par-ci et par-là et qui sont impossibles à anticiper lors de vos premiers passages. Vous allez mourir encore et encore afin de mémoriser toutes les difficultés du niveau afin de passer à la prochaine étape.

Les pièges sont variés. Certains rebords cachent des piques, d’autres sont finalement des trappes, nous pouvons nous faire tirer dessus, ces tirs peuvent nous faire une feinte et changer de trajectoire… Pour résumer, dans Repit, n’importe quel élément du décor peut nous mener à la mort.

Pour rendre la mémorisation des pièges plus simples, Repit vous permet « d’annoter » le décor. À l’aide d’un stylo rouge, vous pourrez alors marquer les difficultés pour pouvoir les éviter. Toujours pour « simplifier » un gameplay qui va s’avérer rudement compliqué, il n’y a pas de « game over » dans Repit. Chaque mort vous ramène au début du niveau et sera comptabilisé. Vous atteindrez d’ailleurs très rapidement la centaine de morts.

Repit est un jeu que vous aimerez haïr. Le gameplay est difficile et frustrant au possible. Vous devrez recommencer un niveau parfois plus d’une cinquantaine de fois avant de le réussir. Le sentiment de satisfaction qu’apporte la réussite d’un niveau et très rapidement contrebalancé par la difficulté du niveau suivant. Cependant, une petite voix dans votre tête vous forcera à revenir sur le jeu pour recommencer et enfin réussir ce niveau qui vous échappait.

C’est un jeu qui est réservé aux quelques fous qui auraient déjà eu le courage de terminer Getting Over It with Bennett Foddy, à ces accrocs à la difficulté qui ne cherchent qu’à relever des défis sans forcément passer par la case amusement. Nous n’avons pas ressenti un grand plaisir à réaliser les niveaux qui sont complexes même quand nous connaissons le pattern par cœur.

Repit fait aussi partie de ces jeux que nous vous conseillons sur de courtes sessions tant la frustration de l’échec monte rapidement, sachant que la difficulté est croissante et donc les patterns à retenir et à maitriser deviennent de plus en plus complexes.

Un jeu qui vaut largement son tout petit prix

Si le tactile pour annoter les pièges est un vrai plaisir en mode portable, nous sommes partagés par le portage de Repit. En effet, alors que les Joy-Con manquent parfois de précision dans des passages techniques, le crayon est lui très peu pratique en mode docké. Nous devons choisir entre une version dockée plus précise mais dans lequel nous n’annotons pas les difficultés, et une version portable où nous voyons les pièges mais où nous manquons de précision.

Concernant la durée de vie, sachant que nous pouvons rester des dizaines de minutes sur un seul passage de vingt secondes, nous pouvons aisément dire que pour trois euros, vous en aurez pour votre argent. Vous pourrez passer des heures sur le jeu… à condition que vous ayez le courage de ne pas abandonner. Repit reste quand même pour la majorité des personnes ce genre de jeux que vous achetez pour le défi et que vous abandonnerez par manque de plaisir ou de progression.

Les graphismes sont d’une grande simplicité mais ils sont cohérents et agréables. Ils ne vont pas révolutionner le monde du jeu vidéo, ils sont très simplistes, constitués de traits et d’une sorte de stickman, mais ils remplissent leur rôle.

La bande-son, elle, en revanche, est vraiment oubliable. Les pistes et les bruitages défilent sans que nous trouvions un intérêt à ceux-ci. Le jeu aurait pu être muet que nous n’aurions pas vu la différence.

Pour mieux cerner le jeu, nous vous proposons une courte vidéo pour vous présenter le gameplay.

Conclusion 6.3 /10 Repit est un jeu réservé aux personnes qui aiment la difficulté et qui n’ont pas peur plus d’une cinquantaine de fois pour terminer un passage d’une vingtaine de secondes. C’est un jeu frustrant, qui n’apporte que peu de satisfaction mais qui donne envie de recommencer et recommencer pour enfin réussir son niveau. Pour trois euros, c’est une expérience intéressante qui vaut largement son prix. LES PLUS Un concept intéressant

