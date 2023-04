Préparez-vous à anéantir des xénomorphes sur votre console, car Aliens : Fireteam Elite est confirmé sur Nintendo Switch. La société Ubitus, a annoncé hier soir qu’elle sortirait une version cloud d’Aliens : Fireteam Elite sur Nintendo Switch le 26 avril prochain. De plus, des précommandes et une démo sont disponibles dès maintenant (pour le moment, que sur l’eShop US).

Nous savons également que la version Nintendo Switch disposera du cross-play avec les autres versions déjà sorties sur PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 et PlayStation 5. Si cette version cloud d’Aliens : Fireteam Elite vous intéresse, vous pouvez vous procurer l’édition standard au prix de 29,99 €. L’édition Ultimate est proposée au prix de 59,99 euros, et vous pourrez obtenir le jeu de base, l’extension téléchargeable « Pathogen », l’Endeavor Pass et le « Endeavor Veteran Pack ».

Aliens: Fireteam Elite est un jeu de tir coopératif à la 3e personne vous plongeant dans l’univers d’Alien. Améliorez les talents et l’équipement de votre soldat et affrontez des hordes Xenomorphes dans une lutte désespérée pour contenir la menace.

Accompagné par deux autres joueurs ou par l’IA, attaquez-vous à quatre campagnes pour explorer les mystères d’une nouvelle planète, LV-895. Découvrez ce qui se cache sous les ruines et les grottes d’Aliens: Fireteam Elite, un jeu de tir à la troisième personne dans l’univers d’Aliens. Composez votre escouade en soignant vos choix de classes, d’équipement et d’armement pour anéantir les Xenomorphes, réussir les défis des Cartes Challenge, ou vaincre les différents modes de jeu avec vos amis. Venez à bout des vagues de Xenomorphes, échappez aux dangereux Rôdeurs et Cracheurs, et prenez les bonnes positions défensives pour garantir la survie de votre escouade. Personnalisez entièrement votre Marine. Spécialisez-vous dans l’une des 7 classes uniques, ou choisissez de rester polyvalent. Équipez l’arme de votre choix (du magnum à la mitraillette et au lance-roquette) et combinez plus de 130 compétences pour jouer à votre façon. Améliorez votre personnage à l’aide de 7 kits de classes, chacun avec deux compétences uniques de combat et d’autres bonus à débloquer. Améliorez aussi vos armes en augmentant leurs statistiques à mesure que vous les utilisez.