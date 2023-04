Alors que Pokemon Stadium a rejoint le Nintendo Switch Online ce matin, GameXplain a réalisé une vidéo comparative pour montrer comment cette version se situe par rapport à l’original N64 d’un point de vue graphique. La version Switch, comme les autres titres N64 sur la plateforme, fonctionne à une résolution plus élevée. Elle peut également sembler un peu plus lumineuse dans certains cas.

Sorti à l’origine sur la console Nintendo 64 en 2000, ce jeu d’arène de combat propose tous les Pokémon des jeux Pokémon Version Rouge, Pokémon Version Bleue et Pokémon Version Jaune, ainsi qu’un grand nombre de modes solo et multijoueurs conçus pour mettre à l’épreuve votre talent de dresseur de Pokémon ! Dans le Stade Pokémon, vous pouvez vous battre en solo avec l’équipe de six Pokémon de votre choix lors de quatre tournois en mode Stade ou affronter l’élite des dresseurs de Kanto dans le Château du Chef de Gym. En gagnant dans l’un ou l’autre de ces modes, vous assurerez une place à votre équipe championne dans le Palais de la Victoire, mais en terminant les deux modes, vous débloquerez un combat final qui mettra au défi même le plus grand des dresseurs. Envie de vous amuser en multijoueur ? Participez à des batailles sans merci avec vos amis dans le mode Combat libre 1-4 joueurs, ou faites la fête avec une collection de neuf mini-jeux dans le Kids Club. On a beau l’appeler le Club des Enfants, même les dresseurs les plus expérimentés peuvent sentir la chaleur dans la cuisine du Sushi-Go-Round, ou après avoir atteint de nouveaux sommets dans le saut de Magikarp !