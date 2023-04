Un utilisateur de Reddit dévoile que Star Wars Racer Revenge, qui a été lancé sur la PlayStation 2 en 2002, serait en train d’être remasterisé pour les plateformes modernes et sortira au quatrième trimestre de cette année.

L’utilisateur rapporte qu’il sera disponible sur toutes les consoles actuelles, y compris la Nintendo Switch, et que le studio derrière le remaster a déjà travaillé sur des projets Star Wars. Ils notent également que le remaster de Star Wars Racer Revenge sera similaire à celui de Destroy all Humans ! et SpongeBob SquarePants : Battle for Bikini Bottom – Rehydrated. Il convient de noter qu’il s’agit d’une rumeur et que rien n’a été annoncé officiellement, information a prendre donc avec des pincettes.