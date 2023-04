L’éditeur PQube et le développeur Acquire ont fixé une date de sortie pour la version occidentale de Labyrinth of Zangetsu, qui sortira dans quelques jours. En effet, le jeu sortira en Amérique du Nord et en Europe le 20 avril 2023. Labyrinth of Zangetsu est un RPG dungeon crawler en 3D créé par Acquire. Il met en scène une équipe de puissants combattants venus des quatre coins du monde pour venir à bout des bêtes d’Encre sans cesse plus nombreuses.

Un monde obscurcit par l’Encre de la destruction. L’histoire se déroule à Ido, la ville de la lune du matin, localité qui continue à résister à la calamité de l’Encre de la destruction. La ville dotée d’une culture traditionnelle qui rappelle le Japon médiéval est une forteresse protégée par une puissante barrière technologique magique. Située juste en dessous de la lune qui illumine le ciel, elle fonctionne en symbiose avec elle, maintenant les habitants à l’abri de la corruption de l’Encre.

Parviendrez-vous à accomplir cette quête ? Tokinokuni, le chef de la ville, a convoqué des individus du monde entier connus sous le nom de « destructeurs d’Encre » afin de se rendre dans les endroits les plus périlleux. Grâce à leurs pouvoirs extraordinaires, ils vaincront les différentes « bêtes d’Encre » qui terrorisent les gens qui ont fui le désastre. Explorez les labyrinthes autour d’Ido et servez-vous de la force et de la stratégie pour mener votre équipe à la victoire et dominer les ténèbres cauchemardesques.

Les ennemis que vous devez subjuguer. Les bêtes d’Encre sont nées de la contamination de l’Encre de la destruction. Les êtres vivants qui entrent en contact avec l’encre perdent la raison, se transforment en démons ou périssent. Et les morts ressuscitent et se mettent à déambuler à travers les terres, toujours plus nombreux. Leur seul objectif est de tout détruire sur leur passage et d’envelopper la terre d’un voile ténébreux. Vous devez vaincre cette souillure pour libérer à jamais le monde de leur avidité destructrice. Les bêtes d’Encre adopteront la forme de différents démons et yokai effrayants issus de la culture japonaise et ressusciteront les morts pour les intégrer à leur armée des ombres. Fortifiez votre esprit et votre volonté avant d’affronter cet ennemi redoutable.

Graphismes uniques illustrés à la main avec des coups de pinceau énergiques à l’encre noire qui évoquent la calligraphie japonaise traditionnelle.

6 héros jouables inclus dans le jeu, et la possibilité de créer vos propres héros avec des stats et des capacités individuelles spécifiques.

Des ennemis effrayants inspirés des yokai et du folklore traditionnel japonais (fantômes, goules et démons).

Combats au tour par tour avec différentes bêtes d’Encre dans les zones les plus dangereuses. 3 personnages « d’avant » pour combattre et attaquer et 3 personnages « d’arrière » pour défendre, soutenir et parer.

Une histoire principale palpitante et une narration qui reflète vos succès et vos pertes.

Une bande-son immersive et atmosphérique basée sur la musique traditionnelle japonaise afin de contribuer à l’ambiance palpitante.