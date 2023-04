WayForward est toujours occupé à gérer de nombreux projets et il semble qu’ils aient un autre jeu important en cours de développement et il pourrait bien s’agir du nouveau jeu Contra de Konami, selon les rumeurs.

Le profil Linkedin d’un employé de WayForward a été examiné et il y déclare « développer le gameplay, le méta design, la narration et les personnages pour un jeu de tir historique ». La description du jeu est qu’il s’agit d’un « jeu de tir AAA non annoncé d’une franchise existante avec quatre styles de jeu distincts, y compris Run & Gun, Top Down Shooter, Shmup, et Rail Gun ». Cela correspond assez bien à Contra et à la société qui a géré Contra 4 en 2007 pour la console Nintendo DS.

WayForward est à la manette pour Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, mais ils sont connu pour avoir créer la série Shantae, mais aussi pas mal de boulot dont Cotnra 4 (donc), River City Girls 2, ou encore le très récent Lunark (voir noter test ici).