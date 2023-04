La carte de téléchargement officielle de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est désormais disponible au Japon et elle contient de nouvelles captures d’écran intéressantes. Bien qu’elles soient un peu petites, l’une d’entre elles montre deux nouveaux personnages. Nous pouvons également revoir Ganondorf avant qu’il ne soit « réhydraté ». The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sortira sur Nintendo Switch le 12 mai 2023.

closer look at the ganon pic pic.twitter.com/2n341pY2xL — Julia (@Kirbtastic16) April 15, 2023