Annoncé lors du Summer Game Fest de 2022, pour une sortie fin 2022 (2023 sur Nintendo Switch) Flashback 2 s’est fait relativement discret depuis et n’est toujours pas disponible sur les différents supports annoncés, au moment où vous lisez ces lignes.

Pourtant, Amazon pourrait bien avoir révéler la date de sortie (officielle) du jeu via la fiche sur son site… Si l’on en croit le revendeur, le jeu est attendu pour Novembre 2023. Comme souvent avec les jeux Microïds, l’édition physique comprendra quelques bonus en plus du jeu en version physique, à savoir: un steelbook exclusif et la bande originale du jeu (à télécharger).

Peut-être en saurons-nous plus lors du Nintendo Direct Indies de demain ? Est-ce un jeu que vous attendez (pour celles et ceux qui ont fait le premier il y a… 31 ans ?)

Vous pouvez le précommander (sur Amazon) en cliquant ici !

30 ANS APRÈS, LE RETOUR D’UNE LICENCE CULTE !​

Conrad est de retour ! 30 ans après Flashback, le jeu mythique de Paul Cuisset, qui a fait connaître la licence dans le monde entier, est de retour avec ce nouveau jeu d’action-aventure de science-fiction ! ​

Flashback était en avance sur son temps et offrait de grandes innovations avec de superbes animations des personnages. Véritable pionnier en 1992, le jeu a également atteint un statut de légende du jeu vidéo grâce à son histoire riche et attachante.​

Ce désormais classique du jeu vidéo est régulièrement classé parmi les 100 meilleurs jeux de tous les temps ! ​

Il fait aujourd’hui peau neuve à l’occasion de son 30e anniversaire, et cette toute nouvelle version en 2,5D de Flashback 2… Après sa victoire sur le «Cerveau maître» dans le premier épisode, Conrad et ses alliés sont de nouveau confrontés aux Morphs, qui menacent toutes les civilisations. De plus, son ami Ian, qui possède des réponses à de nombreuses questions que Conrad se pose, vient juste de se faire enlever sous ses yeux… Un coup des Morphs ? Dans quel but précis ? A vous de le découvrir…​

Aidez-le ainsi que ses alliés à résoudre cette délicate et dangereuse enquête à travers 5 niveaux remplis d’action et de phases de shoot et à combattre les Morphs qui préparent un plan machiavélique de contrôle total du système solaire…

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Parcourez 5 grands niveaux à travers 5 univers graphiques différents (Jungle, Ville, Académie du GBI, Village des Mutants, Vaisseau Morph).​

Utilisez votre fidèle arme, upgradable au long du jeu pour détruire les Morphs !​

Cachez-vous dans l’ombre pour échapper aux ennemis… ou pour les éliminer.​

Utilisez une armure pour vous protéger contre les dangers de votre environnement.​

Pilotez un Mecha lors de certaines phases et devenez surpuissant !​

Enfourchez votre Moto Jet pour vous déplacer aux endroits-clés.​

Utilisez un système d’inventaire enrichi par une mise à niveau des armes et différentes pièces d’ équipement : Armes, lunettes connectées…​

Jeu de profil en 2,5D pour plus d’immersion.​

Développé par le vétéran de l’industrie Paul Cuisset.