Nintendo et WayForward ont diffusé une nouvelle bande-annonce d’Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp centrée sur Orange Star. Les fans peuvent voir de plus près les commandants, notamment Andy, Max et Sami. Leurs forces et leurs personnalités excentriques sont mises en avant dans la vidéo.

Andy est doué pour la mécanique, mais il n’aime pas se lever tôt. Il est équilibré, donc il n’a pas vraiment d’inconvénients. Grâce à son pouvoir Hyper Repair, Andy peut restaurer 2 HP à toutes les unités. Le suivant est Max, qui aime la musculation mais n’est pas fan des études. La force de Max réside dans ses puissantes unités de combat direct, mais ses unités de combat indirect sont plus faibles. Son pouvoir Max Force augmente la puissance de feu des unités de combat direct. Enfin, Sami aime le chocolat mais déteste les lâches. Les unités de Sami se déplacent plus loin et capturent les propriétés plus rapidement, mais elles sont moins efficaces contre les véhicules. Avec la compétence Double temps, les unités d’infanterie et de mécha bénéficient d’un bonus de mouvement.