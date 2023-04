God of Rock, derrière ce nom accrocheur se cache Modus Game, qui compte de beaux projets dans sa besace comme Them’s Fightin’ Herds, Soulstice ou encore CrisTales. Développé par Modus Studios Bresil plus précisément, qui nous a infligé les deux Override sur Switch. Alors est-ce que ce jeu de combat musical réussira-t-il à redorer le blason du studio ? Prenez votre meilleure gratte, votre plus beau kimono c’est parti pour God of Rock !

C’est un jeu de combat musical

Pour une fois, pas d’explication d’histoire, car il n’y en a pas, enfin si : God of Rock organise un tournoi. Il va voir les gens pour qu’il participe et à la fin le gagnant a un souhait qui se réalise.

Voilà, super génial, bon en vrai c’est un jeu de combat, ce sont souvent des histoires qui tiennent sur un post-it ou alors l’histoire se crée après beaucoup d’opus à force de distiller un peu des trucs à droite à gauche.

Niveau gameplay nous sommes sur un jeu de combat mélangé à un jeu de rythme. Pendant que la musique déroule, vous aurez 4 bandes qui correspondent à ABXY, des inputs vont apparaître sur ces bandes il faut alors appuyer dessus au bon moment.

Mais en même temps, c’est un jeu de combat, donc pendant que vous êtes focus et occuper à gérer vos bandes, il faut faire des quarts de cercle et appuyer sur ZR pour lancer des attaques spéciales, vous aurez aussi une barre qui se charge pour lancer des « Ultra » à l’aide de la simple touche L.

Le plus gros souci du jeu à nos yeux c’est l’impossibilité de rebind les bandes et franchement la disposition est assez peu logique et ergonomique. De haut en bas on est sur X Y A B et franchement on s’embrouille assez rapidement, c’est très désagréable.

De plus, on est vite focus sur uniquement les bandes, c’est donc plutôt une galère de placer nos techniques, surtout qu’on a des classiques comme un arc de cercle avant ou arrière, mais très vite nous avons des choses bien plus compliquées à sortir quand on est focus sur autre chose. En réalité ça serait plutôt intéressant et cool pour un jeu de combat classique, nous avons des personnages bien différents, avec leurs styles de jeu, mais clairement ce n’est pas agréable avec le mélange.

Pas mal de contenu

Le contenu est cependant plutôt complet, on nous annonce une quarantaine de musiques, il y a 12 personnages jouables, de multiples stages, pour le coup c’est fourni. Cependant niveau gameplay on se tape quand même des inputs qui s’enclenchent parfois un peu aléatoirement, on à même réussir à gagner plusieurs fois en appuyant juste sur les 4 touches en même temps …

Mais niveau mode de jeu c’est un peu le strict minimum, arcade, entraînement, en ligne, local, mais surtout un éditeur de niveaux. Ce dernier est très complet, vous pourrez construire vos propres patterns d’attaque sur une musique sélectionnée, c’est plutôt compliqué à utiliser et franchement nous ne voyons pas trop l’intérêt, mais nous n’avons sûrement pas assez la fibre artistique pour ça.

On regrettera justement ce nombre de musiques et l’aléatoire qui est vraiment trollesque, alors nous n’avons peut-être pas de chance, mais sur une arcade d’une dizaine de combats, nous avons parfois 3x le même morceau … et ça sur plusieurs parties différentes et à plusieurs niveaux de difficultés différents … étrange ou pas de bol.

Visuellement c’est chatoyant et blindé de néons et de jeux de lumières de partout, les personnages sont modélisés en 3D plutôt simplement, mais avec assez de détails pour que ce soit agréable à l’œil, en revanche nous n’avons pas du tout accroché à la direction artistique globale. Trop tape à l’œil, des artworks pas à notre gout et des personnages un peu trop basiques.

Conclusion 4 /10 Franchement, l’idée au départ n’était pas bonne, et l’exécution finale n’est pas non plus géniale. On retrouve finalement les errances d’Override, des jeux dont nous n’avions pas besoin et finalement qui s’oublieront aussi rapidement qu’ils ont débarqué. Entre la direction artistique fade, un mix de jeux qui ne fonctionne pas vraiment, une impossibilité de voir à la fois la vie, s’occuper de ses bandes musicales et placer des attaques spéciales. Ce n’est pas une catastrophe, mais ce n’est pas intéressant pour autant. Dommage. LES PLUS Plus de 40 musiques

