Unpacking est un jeu avec un sacré nombre de récompenses au compteur, dont deux au BAFTA Games Awards. Ce puzzle game zen, sans difficulté ni challenge, est développé par le studio indépendant australien de Witch Beam. Il est publié par l’incontournable Humble Games, cet éditeur qui a le don pour dénicher les pépites indépendantes comme Forager, Temtem, ou Void Bastards, pour ne citer qu’eux. Unpacking est disponible depuis le 2 novembre 2021 sur la Nintendo Switch. Fait-il lui aussi office de pépite indépendante ?

Un puzzle game relaxant et sans challenge

Unpacking est un puzzle game au concept assez étonnant et rafraichissant : nous suivons une personne au fil de sa vie et surtout de ses emménagements. Notre objectif est de déballer les cartons et de ranger ses affaires.

Sans challenge autre que de ranger des affaires dans les placards, tiroirs, ou armoires de l’habitation, Unpacking propose un gameplay vraiment étonnant et relaxant. Il faudra juste, une fois que tous les cartons sont vidés, que les affaires soient rangées « logiquement ». Vous ne pourrez pas déposer le couteau de cuisine dans votre lit ou les serviettes hygiéniques sur la plaque de cuisson.

Unpacking est un jeu très simple dans ces touches : nous cliquons sur le carton pour l’ouvrir et en retirer un objet. À nous de le placer dans l’environnement afin que tout s’agence à votre goût. Parfois, certains objets de la cuisine arriveront dans les cartons de la chambre, et il faudra repenser toute votre organisation avec cette poêle que vous n’attendiez pas.

À chaque fin de pièce, vous pourrez revoir tout votre rangement afin de voir le travail accompli. Si vous n’êtes pas satisfait avec la logique du jeu, Unpacking propose aussi une option pour ranger l’habitation comme vous le sentez. Car après tout, si nous voulons mettre le couteau de cuisine sur le lit, au cas où, pourquoi nous en empêcher ?

Le jeu est parfois un peu frustrant sur le placement de certains objets, mais ce défaut est l’un des seuls de cette aventure profondément bienveillante.

Unpacking propose une expérience intelligente, une aventure basée sur la narration environnementale qui réussit, sans aucun dialogue, à nous plonger dans une histoire et à nous donner de l’empathie pour un personnage que nous effleurons au fil de notre aventure. Finalement, le jeu prouve définitivement que les objets que nous avons nous définissent.

Une narration environnementale de très haut vol

En explorant la vie d’une seule personne, le jeu propose une expérience variée avec des contraintes qui évoluent en fonction de la vie de notre personnage. Nous allons par exemple devoir apprendre à vivre en colocation, et donc réussir à ranger ses affaires dans un appartement déjà rempli de vie. Le level design s’harmonise avec le gameplay, le récit, et crée un tout cohérent et extrêmement empathique.

Unpacking réussit aussi à nous faire rire, à nous toucher, avec ces objets qui traversent le temps, qui s’abîment, avec ces photographies qui restent et surtout celles qui partent, et avec ces peluches, qui, malgré tout, continue de rester dans les cartons malgré le temps qui passe…

Le jeu nous plonge finalement dans notre propre histoire, nos propres emménagements et nos propres expériences. L’absence de contrainte, de temps, ou de challenge nous permet vraiment de se laisser porter par ce jeu au concept si simple et pourtant si ingénieux.

Quelques succès viendront agrémenter le jeu, et nous pourrons aussi prendre en photographie notre résultat avec des filtres afin de montrer fièrement notre création ou juste pour le plaisir.

La durée de vie, pour le prix de vingt euros, est très courte. Le jeu se termine après quatre à cinq heures de jeu. Nous voulons à la fois plus de cartons, plus de pièces, nous restons sur notre faim, mais en même temps, Unpacking propose une expérience parfaitement adaptée à sa durée de vie. Elle réussit à nous capter jusqu’au bout sans nous lasser, et c’est peut-être le plus important.

Les graphismes retro sont excellents et charmants. Le jeu est haut en couleur et a une vraie personnalité qui se déploie au fil de notre aventure. La bande-son relaxante, presque « lofi », nous procure une véritable bouffée d’air au milieu des FPS et des jeux compétitifs qui pullulent sur le marché.

La version sur la Nintendo Switch est intéressante, elle permet de jouer un peu partout sur cet excellent jeu. Nous avons apprécié ranger un peu avant de dormir pour nous apaiser. Le jeu est tactile, mais celui-ci devient très rapidement inutile, la faute à nos gros doigts / main qui bloquent la vue et gênent la précision. Nous préférons alors largement la manette qui permet de voir ce que nous faisons sans aucun obstacle visuel.

Conclusion 8.8 /10 Unpacking est un véritable bijou. Se présentant comme un puzzle game relaxant, il arrive à embarquer le joueur dans une expérience étonnante, touchante et cathartique à l'aide d'une excellente narration environnementale. Doux, bienveillant, d'une direction artistique irréprochable, Unpacking justifie toutes les récompenses et les nominations qu'il a dans ses cartons. Nous regrettons juste sa faible durée de vie, mais malgré ce détail, nous vous regrettons très chaudement Unpacking. LES PLUS

Une réussite sur tous les plans

Un gameplay relaxant et étonnant

Un concept si simple et si réussi

Une bouffée d'air dans le paysage vidéoludique

Une narration incroyablement riche et maitrisée… sans un mot !

Une histoire profondément touchante et cathartique

Des graphismes très réussis

Une bande-son excellente LES MOINS

Une durée de vie faible (4-5h de jeu)

Certains placements d'objets parfois rigides

On en veut encore !

