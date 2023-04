Sokolor est un tout petit jeu de puzzle sorti le 13 avril 2023 au prix de cinq euros sur l’eShop. Il est l’œuvre d’un studio indépendant brésilien, Gray Boss, qui a l’habitude de sortir des jeux à tout petit prix sur Steam. Sokolor est d’ailleurs disponible sur ordinateur depuis le 17 juin 2022 à un prix de deux euros… Le jeu est publié par QUByte Interactive qui enchaîne tous azimut les portages d’anciens jeux et de nouveaux sur la Nintendo Switch, avec des expériences très oubliables comme Tinhead, The Tale of Clouds and Wind ou encore l’exécrable Legendary Heroes.

Est-ce que ce petit nouveau arrivera à relever la barre malheureusement déjà très basse des portages de QUByte Interactive ? Et surtout pourquoi une telle différence de prix entre la Nintendo Switch et le PC ? Est-ce que c’est justifié ? Nous allons voir ça.

Un puzzle game sympathique

Sokolor est un jeu de puzzle sokoban. Le principe est plutôt simple : nous incarnons un petit personnage tout mignon qui doit ramener des cubes dans les carrés de même couleur. Pour ce faire, notre personnage doit plonger dans la couleur du cube afin de pouvoir le déplacer.

Nous nous déplaçons case par case, et le gameplay va rapidement se complexifier pour proposer des défis variés et très intéressants. Il va d’abord y avoir l’apparition de cases de couleur qui nous bloquent l’accès si nous ne possédons pas la bonne couleur et qui va très rapidement nous poser de sérieux problèmes, surtout dans les petits périmètres.

Il y a aussi l’apparition des variantes « claires » des couleurs primaires, comme le rose, où notre personnage devra d’abord se peindre d’une couleur primaire puis de blanc. Il y aura d’autres défis comme les couleurs secondaires ou le noir qui rendront certains puzzles vraiment complexes.

Nous passons dix niveaux sur une mécanique de jeu avant d’en découvrir une nouvelle. La difficulté est croissante pendant ces dix niveaux avant de repartir à zéro à chaque nouveauté.

Le gameplay est très classique, il ressemble en réalité à beaucoup de puzzle game, ce qui ne l’empêche pas d’être agréable et relaxant, notamment grâce aux nouvelles mécaniques que nous apprenons au fur et à mesure du jeu.

Au prix excessivement élevé par rapport à sa version PC

La difficulté est croissante, et les derniers niveaux de chaque mécanique sont vraiment corsés et peuvent nous faire travailler les méninges pendant une bonne dizaine de minutes. Si le défi est appréciable, la progression est parfois abrupte entre chaque niveau, et nous vous recommandons ce jeu sur de courtes sessions pour ne pas être frustré.

Il y a une centaine de niveaux et le jeu propose donc une durée de vie assez intéressante par rapport au prix de cinq euros. Cependant, il est évident que QUByte Interactive profite de la crédulité des joueurs de la Nintendo Switch pour vendre un jeu deux fois plus cher que la version PC.

Cette pratique malhonnête est malheureusement monnaie courante sur cette console, et rien ne justifie dans cette version un écart aussi grand entre les deux prix (nous avons affaire à une augmentation de 150% !). Certes, le jeu est tactile mais celui-ci n’est pas ergonomique. Déplacer notre personnage avec le doigt est plus lent qu’à la manette et nous n’en voyons pas vraiment l’intérêt. Il ne reste alors plus grand-chose pour justifier une telle augmentation de prix autre que l’envie de gagner encore plus d’argent.

C’est vraiment dommage, car Sokolor est un jeu profondément sympathique, qui est certes classique, qui ressemble à beaucoup d’autres, mais qui est relaxant et agréable. Nous avons apprécié le concept, le gameplay et ses nouvelles mécaniques, les graphismes, la bande-son, mais aussi la possibilité de personnaliser son petit personnage. Nous le répétons, mais c’est vraiment un jeu parfait sur de courtes sessions.

Les graphismes sont colorés, la bande-son peut paraître répétitive, mais elle est sympathique, dynamique et reste en tête quelques heures après avoir joué.

Le jeu ne propose aucune traduction, mais il n’en a pas vraiment besoin : le jeu est accessible et ne dispose de quasiment aucun texte.

Conclusion 6 /10 Sokolor est un puzzle game très sympathique, avec un concept simple mais efficace. C’est un jeu idéal pour de courtes sessions, avec ses graphismes simples, son accessibilité et sa progression. Nous sommes cependant assez perplexes par le prix de ce jeu, qui est passé de deux euros sur PC à cinq sur la Nintendo Switch, sans aucune justification autre que de se faire encore plus d’argent. Si comme nous, le prix est un argument de vente, nous vous conseillons alors de découvrir Sokolor sur PC. LES PLUS Un concept sympathique

