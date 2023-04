Magical Drop VI arrive dans 5 jours sur Nintendo Switch, Steam et GOG.

Magical Land est menacé par la division . Les héros se retournent les uns contre les autres er rien n’est plus comme avant. Vont-ils arriver à s’unir et faire en sorte que l’ordre règne à nouveau dans le monde de Magical Drop ? Embarquez dans une aventure magique pleine de puzzles magiques et aidez à unir le pays !

La série Magical Drop est devenu un classique dans le monde des puzzle games. Grâce à ses graphismes colorés, sa musique prenante et son gameplay addictif, la franchise continue d’avoir une place particulière dans le cœur de nombreux joueurs. Cette fois-ci, vous pourrez jouer au sixième opus de la série, arrivant le 25 Avril.

L’histoire de la franchise

Comment tout a commencé ?

Magical Drop a débuté en 1995 grâce au développeur japonais Data East. Son gameplay basé sur la vitesse a gagné une large audience et a conduit a de nombreux spin-off et séquelles, dont Magical Drop II en 1996 qui a introduit de nouvelles fonctionnalités comme un mode histoire et de nouvelles mécaniques de jeu.

La franchise a continué sur de nombreuses plateformes comme la Nintendo 64, la Playstation ou la Xbox. Magical Drop III est le jeu de la série que tout le monde retient. La série a aussi inspirés pas mal de communautés de fan et de nombreux tournois, continuant à faire vibrer les joueurs.

Les modes « un joueur »

Story mode : Il offre une grande variété d’activités et des dialogues entre les différents personnages inspirés par des cartes de tarot, comme The World, Justice ou encore Fool, personnages bien connus par les fans de la série. Apprenez en plus sur Magical Land en jouant sur un plateau composés de différents chemins conduisant à divers événements.

Match mode : mode classique de versus ou vous pourrez sélectionner votre personnage favori et faire des matchs contre l’ordinateur. Dans ce mode, vous pourrez rencontrer tous les personnages que vous avez débloquez ainsi que des personnages mystères ue vous n’avez pas rencontré.

Survival mode : Dans ce mode, un flot de bulle incessant continuera de défiler à l’écran jusqu’à ce que vous perdez. Votre but est de survivre le plus longtemps possible. Selon le niveau de difficulté, le challenge sera plus ou moins grand ainsi que le nombre de rangées.

Puzzle mode : Dans ce mode, vous devrez résoudre des puzzle avec des arrangements spécifiques. Vous aurez 50 secondes pour résoudre les énigmes avant qu’un mur descende et vous fasse perdre. Si vous réussissez à vider l’écran, le mur remonte et un autre niveau commence.

Caravan mode: Le temps sera aussi une ressource précieuse. Dans ce mode, vous devrez donner votre maximum pour faire le meilleur score en vidant l’écran et en faisant le plus de chaînes possible. Le Caravan mode dure 2 ou 5 minutes, c’est à vous de choisir la durée.

Path of destiny : Dans ce mode vous pourrez tester votre chance contre 3 ennemis contrôlés par l’ordinateur sur un plateau. A chaque tour, vous devrez faire tourner une roulette qui décidera du nombre de mouvements que vous pourrez faire.

Chaque case du plateau active un événement, ils peuvent être positifs ou négatifs. Par exemple une étoile active un mini-jeu. SI vous le perdez, vous recevrez une pénalité. Les points d’interrogation activent un événement aléatoire comme : gagner des pièces, commencer un mini-jeu ou retourner en arrière. Sur les cases bonus, vous pourrez obtenir des objets ou gagner des pièces avec des mini-jeux spéciaux.

La partie se termine lorsque vous ou un adversaire atteint la case d’arrivée !

Les modes multijoueurs

Il y a du multijoueur en ligne ou en local. En local vous pourrez à 2 sur la même console avec 2 manettes ou chacun avec sa Nintendo Switch.

Le multijoueur en ligne vous permet d’accéder à des match en public contre différent joueurs du monde entier. Sélectionnez votre mode préféré parmi 3 types : Regular Match, Quota Crush ou Time Crush. En avant pour le combat !

Contenu additionnel

Parmi les divers modes, il y a des choses supplémentaires à découvrir !

Magic Shop : dans le mode Path of Destiny, vous pourrez gagner des tickets de loterie, Vous pourrez les utiliser dans le Magic Shop ou utiliser vos pièces durement acquises pour acheter des objets qui vous aideront durant le jeu.

Gallery : Vous pourrez regarder diverses illustrations de Magical Drop VI et débloquer le reste en achetant des tickets de loterie au Magical Shop ! Lorsque une illustration sera entièrement débloquée, les prix au Magical Shop diminueront !

Music Room : Profitez de la bande-son et des bruitages de Magical Drop VI à volonté.

DLCs gratuits

La sortie officielle de Magical Drop VI le 25 Avril sera suivi par 4 DLCs gratuits, ajoutant du nouveau contenu. Chaque DLC ajoutera de nouveaux personnages, des nouveaux modes de jeu et des nouvelles fonctionnalités. Plus d’information à propos des DLCs seront bientôt révélées.