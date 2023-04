Qui comprend quelque chose à l’armée ? Les pilotes de chasse sur les porte-avions dépendent de la marine, les pilotes d’hélicoptère dépendent de l’armée de terre et les opérateurs radar dépendent de l’armée de l’air alors qu’ils ne prennent quasiment jamais l’avion à titre professionnel. Mais nous ne sommes pas à une aberration près, et porter un jeu de stratégie pointu sur une console portable avec un écran pas gigantesque ne semble pas poser de problème non plus. Soit, embarquons sur un joli porte-avions.

In the Navy, yes, you can sail the seven seas

Aircraft Carrier Survival est un jeu de stratégie qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale et dans lequel le joueur incarne un amiral de la marine américaine. Il va s’agir de diriger son porte-avions pour mener à bien des missions de reconnaissance puis des missions d’attaque et de destruction des objectifs ennemis. Sous cette présentation succincte, se cache un jeu un peu plus complexe qu’il n’y paraît.

Pour ce faire, le tutoriel est suffisamment long et bien fourni pour donner la marche à suivre de façon progressive. En effet, avant de faire décoller une escadrille, il va falloir décider du type de mission puis faire monter les avions sur le pont un par un, par l’ascenseur, puis définir un plan de vol, faire décoller les avions, attendre leur rapport, préparer le pont pour leur retour et décider de la suite à donner. Toutes ces actions se font les unes après les autres à l’aide du stick gauche qui sert de souris. Le jeu étant une adaptation du jeu PC, l’ergonomie est plutôt mauvaise et les textes sont pour certains illisibles sur la Switch en mode portable.

L’écran est rempli de sigles sur lesquels il faut pointer son curseur pour ouvrir des boîtes de dialogues. C’est assez pénible au début, mais on s’habitue à la longue. Une fois toutes les étapes comprises, le jeu demande juste de la concentration et de l’application. Mention particulière au système de combat qui utilise des cartes, type cartes à jouer avec cinq slots à remplir avec ces cartes qui peuvent être offensives, défensives ou auxiliaires. Après notre placement des cartes, un de nos subordonnés va nous donner les probabilités de réussite avec cet agencement, et on peut le modifier jusqu’à avoir la meilleure stratégie possible. C’est un système plutôt malin pour optimiser nos chances de réussite.

In the Navy, yes, you can put your mind at ease

Graphiquement, ce n’est pas très joli. Les développeurs de la version Switch d’Aircraft Carrier Survival ont dû downgrader pas mal d’éléments pour que le jeu reste jouable. Les effets d’eau de mer ne sont vraiment pas fameux. Le jeu propose de voir un résumé vidéo de nos missions et ça oscille entre le pas très beau et le vraiment très laid. On peut se consoler avec la musique symphonique qui accompagne le titre et qui donne une certaine ampleur héroïque à nos actions.

Aircraft Carrier Survival propose une vue éloignée de notre porte-avions avec la possibilité de tourner autour et de zoomer et dézoomer à l’envie. Ensuite, il faut sélectionner une partie du bâtiment pour accéder à la tour de contrôle ou aux entrailles du bateau. Chaque zone est sélectionnable pour effectuer des actions et réparer ou améliorer notre navire.

In the Navy, come on people, fall an’ make a stand

Le principal à retenir d’Aircraft Carrier Survival reste quand même tout l’aspect stratégique et tactique. Le jeu est particulièrement prenant. Choisir de recruter du personnels et les placer à tel ou tel poste pour améliorer son navire. Anticiper les actions futures, préparer les décollages, se protéger des attaques ennemies, réparer les dégâts causés par des torpilles, éteindre les incendies qui se déclarent à bord. Plus le jeu avance, plus les décisions doivent être prises vite et plus les choix deviennent cruciaux.

La tension monte très vite et le jeu devient haletant. Entre les cris des responsables qui donnent des ordres, les sirènes qui retentissent, la nécessité de faire les actions dans le bon ordre sous peine de rater sa mission, l’ambiance est électrique et chaque victoire provoque des pics de stress et des moments de décompression et de joie quand ça se termine bien.

Conclusion 6 /10 Aircraft Carrier Survival est un très bon jeu de stratégie, certes il n’est pas beau, certes, il n’est pas forcément bien optimisé pour être joué sur console, mais une fois endossées la marinière et la casquette d’amiral, les eaux du Pacifique sont à nous et les coups de stress et de pression sont bien récompensés en cas de réussite. Pour les fans de stratégie, ce jeu vaut vraiment le coup, pour ceux qui veulent découvrir le genre, s’ils ne sont pas rebutés par l’austérité des commandes, ce sera une agréable découverte. LES PLUS Une gestion pointue

