Castle Renovator est un jeu de rénovation de bâtiments en tous genres sur les périodes médiévales, de la renaissance et du baroque. Il est sorti sur notre console portable fétiche le 13 avril 2023 sur l’eShop et est entièrement traduit en français. La Switch regorge de ce type de jeu de simulation mais plutôt destiné à la maison à l’image de House Flipper. Nous allons donc voir ce que nous propose ce jeu et s’il vaut le détour.

Le House Flipper du Moyen Âge ?

Vous commencez sur votre propre terrain hérité. Vous allez devoir travailler comme artisan et aurez pour missions de nettoyer, réparer, construire des bâtiments et autres châteaux médiévaux.

Vous aurez accès à des missions qui vous permettront de gagner de l’argent. Cet argent, vous pourrez le réinvestir dans la construction de votre propre maison puis de votre royaume. Le jeu alterne des missions de nettoyage et de réparations avec des missions de construction. Vous passerez de la maison aux entrepôts, puis des bateaux aux châteaux… autant dire que les missions sont suffisamment variées pour ne pas s’ennuyer. Chose très étonnante aussi, vous aurez accès à des missions de saccage : un homme pourra vous demander de détruire le domaine de son voisin pour des histoires de jalousie ou d’emprunts d’objets jamais rendus.

Pour vous guider, dans chaque mission, vous aurez accès à la progression de la collecte des items à ramasser et des autres tâches que vous devez accomplir.

Vous pourrez nettoyer, détruire, améliorer, réparer les différents éléments présents sur une zone. Petit à petit, vous aurez accès à des items de plus en plus nombreux et de plus en plus onéreux. Vous pourrez aussi améliorer votre propre maison au fur et à mesure de votre progression.

Certaines missions seront agrémentées de petites énigmes du style : retrouver une clé qui permet d’ouvrir une porte qui donne accès aux derniers items manquants.

Dans le cas des constructions, vous aurez des contraintes pour leur réalisation : nombre de fondation, type de meubles qui doivent être présents, présence ou non de jardin…

Les items que vous récupérerez au cours de vos différentes missions (bois, pierre…) vous serviront pour des constructions sur votre terrain. Il faut donc bien penser à les mettre sur le chariot afin de terminer la mission et pouvoir bien en profiter.

Au fur et à mesure de votre progression, grâce à l’argent collecté, vous allez pouvoir développer votre propre royaume. Pour cela, vous pourrez construire des maisons selon les critères d’artisans qui viendront ensuite s’installer dans votre royaume afin de vous aider à le faire prospérer.

Concernant la réparation, vous devrez remettre des éléments du meuble à réparer à leur place, puis remettre des clous. Tant que votre curseur se trouve sur le clou, vous pourrez l’enfoncer même si vous n’êtes pas en face avec votre masse. Cela rend le jeu un peu moins réaliste.

D’autre part, quand vous devrez remeubler les environnements, des silhouettes vertes s’afficheront. Dans un premier temps, nous pensions qu’il fallait remettre le meuble à l’identique de sa silhouette. Il n’en est rien puisqu’il suffit juste de choisir un meuble de la bonne catégorie (lit, placard, étagère…). Il aurait été agréable que le jeu propose un niveau de difficulté plus important en exigeant la bonne correspondance entre la silhouette et le meuble installé. Dans certaines missions, vous aurez besoin de vous déplacer dans différentes zones, ce qui n’est pas toujours indiqué. Il faut donc parfois fouiller un peu les environs pour trouver ce que vous devez faire.

Le jeu n’est pas beau, mais il est agréable à parcourir

Ce jeu n’est pas très beau graphiquement. Les images sont légèrement pixélisées ce qui n’est pas très agréable pour les yeux. Cela pourra rebuter les amateurs de belles réalisations graphiques. Les musiques qui accompagnent les missions diverses et variées, quant à elles, ne resteront pas dans vos mémoires car elles ne sont pas présentes tout au long des missions. Le jeu est principalement accompagné par les bruitages allant avec les différents outils utilisés.

La gestion de la caméra est parfois très compliquée lors de nos déplacements ou pendant la réalisation de certaines tâches. Cela pourra ralentir par moments votre progression, car vous pourrez tomber d’un escalier ou tomber d’un étage de château en restauration. Une fois habitué à ce souci, le problème ne nous gênera quasiment plus puisqu’il suffit de bouger légèrement la caméra pour retrouver une vision normale.

À noter que nous avons eu un bug assez important sur une mission. En effet, il fallait remeubler l’endroit que nous avions saccagé pour le voisin jaloux. Seulement, après avoir installé une dizaine de meubles, le jeu nous indiquait avoir tout installé ce qui nous a beaucoup pénalisé pour la suite de la réalisation de la mission et nous a obligé à reprendre la mission de zéro, ce qui s’est avéré être assez frustrant mais qui a permis de pouvoir réaliser la mission en entier.

Malgré toutes ces données plutôt négatives, il faut quand même ajouter que la maniabilité du jeu à la manette reste très bonne. Il suffit d’avoir le curseur au bon endroit pour que l’action souhaitée se réalise. Cela est à signaler car il s’agit d’un type de jeu plus souvent destiné à être joué au clavier / souris et leurs adaptations sur les consoles sont souvent marquées par des soucis de maniabilité, ce qui n’est pas le cas ici. Le jeu devient vite attachant et addictif et on peut facilement se retrouver à y passer quelques heures en cherchant les items qui nous manquent afin de réaliser chaque mission avec le 100% de réussite (ce qui n’est d’ailleurs par obligatoire pour accéder aux missions suivantes). On peut aussi se prendre au jeu en disant que l’on fait qu’une mission, mais en démarrer une autre car celle-ci aura été de courte durée.

Conclusion 5.8 /10 Ce jeu est un bon jeu de construction et de rénovation de bâtiments médiévaux. La variété des missions proposées permet au jeu de ne pas être trop répétitif, ce qui est souvent le souci de ce genre de jeu. Cependant, les graphismes pauvres et la musique quasi inexistante ne rendront pas votre expérience de jeu mémorable. Malgré tous ces points négatifs, vous pourrez facilement vous laisser prendre au jeu et passer quelques heures agréables sur celui-ci d’autant plus si vous êtes friands de ce type de jeu. L’alternance entre les missions et le développement de notre propre royaume est aussi un plus mais qui n’est pas assez poussé à notre goût. Le jeu, totalement traduit en français, est proposé au prix de 13,99€ sur l’eShop, ce qui reste raisonnable compte tenu de sa durée de vie d’une dizaine d’heures. LES PLUS Missions variées

