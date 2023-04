Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Mia and the Dragon Princess – 8.7GB

Dormitory Love – 6.4GB

Ash of Gods: The Way – 4.7GB

Winter’s Wish: Spirits of Edo – 4.6GB

Fuga: Melodies of Steel 2 – 4.0GB

Fran Bow – 3.9GB

Oxenfree II: Lost Signals – 3.4GB

Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg – 3.2GB

Super Trunko Go – 2.1GB

Roomie Romance – 1.3GB

Terracotta – 1.2GB

Garden Simulator – 885MB

Road Builder – 832MB

Drop – System Breach – 690MB

Loud: My Road to Fame – 688MB

Mercenaries Lament: Requiem of the Silver Wolf – 595MB

Invercity – 584MB

Dig Deep – 366MB

Magic Pen Tracing Book – 280MB

Pretty Girls 2048 Strike – 252MB

Gematombe – 249MB

The Creepy Syndrome – 239MB

Jigsaw Puzzle Fever – 239MB

Cyber Neon Bundle – 227MB

Bio Prototype – 215MB

2021: Moon Escape – 203MB

Picross S9 – 199MB

Weeping Willow – Detective Visual Novel – 183MB

The Excrawlers – 149MB

Varney Lake – 128MB

The Shooting Range 3D: Shooting Gallery Simulator – 120MB

Pathfinders: Memories – 119MB

Convenience Stories – 85MB

Scrap Bolts – 83MB