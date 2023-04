Les jeunes enfants ont, pour la grande majorité, un attrait commun pour les coloriages et tout ce qui leur permet d’exprimer leur créativité à travers toutes sortes d’outils, aussi bien des feutres que des crayons de couleurs ou encore simplement des gommettes aux multiples couleurs (que l’on retrouve jusqu’au bout du nez des parents !). Il est donc assez fréquent d’offrir aux plus petits des livres de coloriages, tandis que nous évoquons auprès d’eux le nom des couleurs tout en leur proposant une façon de colorier plus ou moins dans les rangs, sans déborder ou qu’importe. Au détour d’une petite escapade sur l’eShop, nous sommes tombés nez à nez avec un drôle de logiciel, à l’appellation particulièrement originale : Uzzuzzu My Pet. De prime abord, tout cela sent quelque peu le Tamagotchi avec des couleurs criardes et une musique tout aussi… présente. La description fournie par les développeurs est mignonne… alors faut t-il se laisser tenter ?

Édité par RedDeerGames, voilà bien l’un des rares titres pour lequel nous prendrons un temps bien plus conséquent dans la rédaction de son test plutôt que dans le parcours de ses capacités sur console. Vous allez bien vite comprendre…

L’art de la mise en scène trompeuse

Ne vous faites guère avoir… point de petite bestiole à charge ici. Point de jeu ici. Tary, Boo, Kung et Ta resteront des noms, inscrits sur la fiche descriptive, et rien de plus… puisque le titre n’est ni plus ni moins qu’un support à coloriages.

Voilà un terrain fort glissant, dans lequel il nous semble particulièrement dangereux de s’insinuer, d’autant plus de nos jours avec toutes les haltes aux écrans dont sont mitraillées les parents ! Un coloriage sur Switch, plutôt que sur la table et des crayons de couleurs… ? L’idée principale ne nous séduit initialement pas plus que cela… mais peut-être les avantages vont t-ils au delà des risques de salissures estompés ?

Eh bien, répondons aussitôt : la réponse est non. Le menu général propose simplement de choisir un thème parmi les véhicules, la famille, l’alimentation… avant de s’ouvrir sur un cheptel de 8 coloriages chacun. Comptez ainsi à l’achat du titre 5 thèmes soit un total de 40 petits coloriages. Un dernier thème (que vous pourrez nommer, oh super !) vous propose 8 pages blanches pour vous amuser comme devant votre feuille de dessin mais avec la Switch. Devant un écran. Le tactile est disponible, à condition de jouer en portable bien entendu. Un tactile qui a ses limites puisqu’il est notamment impossible de valider le thème du coloriage (et le coloriage en lui même) par les doigts, il faut nécessairement repasser par les touches. Mais pourquoi… ?

La lecture de la fiche descriptive du titre laissait pourtant présager un peu plus que cela, tout autant que la vidéo de présentation. En vérité, les séquences animées servent simplement de courtes illustrations aux thèmes des coloriages, et ne durent qu’une poignée de secondes. Assurément, elles vont plaire aux enfants puisqu’elles cochent toutes les cases : mignonnes, colorées, animées… m’enfin, inutile de préciser que l’achat du titre, même à bas prix, ne mérite pas cela.

Par ailleurs, la musique de présentation du jeu accompagne le menu principal. Une musique mignonne les premières secondes, clairement insupportable ensuite. Sur le côté droit, le bouton « muet » est présent. Horreur, son activation/désactivation influe uniquement sur une cacophonie de bruits (lourdingues) animaliers et divers bruitages INSUPPORTABLES. Mueeeeeeet please !!!! Soulignons que le calme règne une fois dans les coloriages… plus aucune musique, le jeu est parfaitement silencieux. Était-ce bien volontaire… ?

Prends tes crayons et crayonne !

Le « jeu » pourrait se doter d’une jolie carte dédiée aux coloriages, avec moult et moult outils, une ribambelle de couleurs, des mises en scènes, des surprises, des autocollants… bref, le minimum syndical pour prétendre développer un titre dédié au dessin.

Eh bien, à nouveau, répondons aussitôt : la réponse est non. Les outils classiques sont présents, le pot de peinture, le feutre, le crayon, le pinceau, ainsi qu’une gomme, le tout sous différents formats. Comptez 24 couleurs, toutes aussi classiques. Et puis voilà. Par ailleurs, fait notable et agaçant : les couleurs disparaissent lors de l’usage d’un outil. Il est donc nécessaire de patienter quelques secondes avant qu’elles apparaissent à nouveau pour changer de couleur… les enfants vont devoir être patients ! Cherchez l’erreur…

Avons-nous fait le tour ? Nous avons fait le tour !

Uzzuzzu My Pet est actuellement en promotion à deux euros environ. Un tarif qui nous semble déjà trop élevé puisqu’un petit livre de coloriage peut se trouver dans les magasins discount pour le même tarif. Mais le plus audacieux n’est pas là… Le tarif normal affiché est de près de 15 euros ! Un budget conséquent pour carrément offrir de multiples accessoires bien réels à un enfant ! D’autres coloriages seraient en cours de réalisation sur l’eShop… mais rien n’assure qu’ils ne seront pas, eux aussi, payants ! Fuyez !

Le saviez-vous ?

La toile regorge de coloriages gratuits pour les enfants (et pour les grands enfants !). Avec l’utilisation de quelques feuilles de papier recyclé, le gaspillage est ainsi limité et les enfants peuvent choisir le thème de leur choix parmi toute une ribambelle !

Conclusion 2.2 /10 Une aberration dans les titres proposés pour les enfants. Véritable traquenard avec une bande-annonce aguicheuse, ne vous méprenez pas ! Le titre n'est qu'un amoncellement de petits coloriages sans saveur, tantôt dans un silence morbide, tantôt dans une capharnaüm insupportable. Si la jouabilité de base n'est pas mauvaise, la patience nécessaire au simple changement de couleur risque de freiner les enfants les plus patients… La question se pose véritablement : ne serait t-il pas plus agréable et plus ludique d'offrir (surtout au tarif initial aberrant de 15 euros !!!) de véritables livrets de coloriages avec des crayons de couleurs (hop, ça limite le risque de tâche !) aux enfants ? Face à ce titre en particulier, nous ne pouvons que vous conseiller la feuille blanche et le dessin en famille sur la table du salon plutôt que Uzzuzzutruc ! LES PLUS Mignon LES MOINS La forte impression de se faire avoir…

La forte impression de se faire avoir… Manque de contenu flagrant.

Manque de contenu flagrant. Faible réactivité du logiciel vis-à-vis du changement de couleur.

Faible réactivité du logiciel vis-à-vis du changement de couleur. Intérêt ludique pour les enfants ?

Intérêt ludique pour les enfants ? Tarif aberrant, surtout sans promotion. Détail de la note Graphismes 0

Musique 0

Richesse du contenu 0

Tarif 0

Honnête 0