Le dernier jeu de Kairosoft débarque sur Nintendo Switch la semaine prochaine sur l’eShop avec Convenience Stories. Il sera disponible le 27 avril 2023.

Prêt à redéfinir le concept de proximité ? Mettez-vous dans la peau d’un gestionnaire de magasin de proximité dans cette délicieuse simulation. Organisez et personnalisez le magasin grâce à une large gamme de produits : bonbons, boissons et même repas chauds. C’est vous qui voyez ! Ajoutez un présentoir à journaux pour vendre des magazines, des bandes dessinées et plus encore. Mais attention, ce n’est pas une bibliothèque ! Parfois, pour gagner le cœur de vos clients, le plus simple est de satisfaire leur estomac ! Ayez des en-cas chauds à leur proposer, ils n’hésiteront pas à dépenser leur argent chez vous pour satisfaire leurs fringales. La gestion d’un magasin, c’est un travail d’équipe. Vous devrez recruter des employés pour optimiser les heures d’ouvertures du magasin.

Si vous vous débrouillez bien, vous vous retrouverez vite avec un magasin ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ! Pour faire évoluer votre magasin, vous allez devoir faire des efforts. Écoutez vos clients, aidez-les à trouver ce qu’ils recherchent, ils reviendront ! Lorsque le moment sera venu de vous développer, la notion clé sera la coopération. Négociez avec les fournisseurs et d’autres sociétés pour découvrir de nouveaux produits et concrétiser tout le potentiel de votre magasin. Il y a d’autres boutiques, bien entendu, mais la concurrence est une bonne chose. Écrasez vos rivaux pour récupérer leur territoire et devenir la franchise numéro un dans le pays ! Vous voulez dominer le secteur ? Tout cela est à votre portée à présent. Remplissez vos étagères, encaissez vos clients et créez le magasin de vos rêves !