Dans son dernier rapport financier pour l’année fiscale se terminant le 31 mars 2023, Koei Tecmo a partagé les données de ventes de deux de ses jeux les plus récents, à savoir Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End & the Secret Key et Fatal Frame : Mask of the Lunar Eclipse (Project Zero 4).

Le dernier opus de la série Atelier Ryza s’est vendu à plus de 290 000 exemplaires. Quant à PROJECT ZERO : Le Masque de l’Éclipse Lunaire (Fatal Frame : Mask of the Lunar) Eclipse s’est vendu à plus de 120 000 exemplaires ce qui est plus que la sortie originale sur Wii qui avait fait 70.000 au total (mais du coup uniquement au Japon). Ces deux chiffres sont basés sur les ventes réalisées sur toutes les plateformes.

Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End & the Secret Key, qui a débuté le 23 mars 2023 au Japon et le 24 mars dans le monde entier, est actuellement disponible sur Switch. PROJECT ZERO : Le Masque de l’Éclipse Lunaire, sorti le 9 mars, est également disponible sur la plateforme dès maintenant mais uniquement sur l’eShop.

