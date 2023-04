Une toute nouvelle publicité pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a été diffusée sur les TV outre-atlantique.

Nous sommes à un peu plus de deux semaines du lancement de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Nintendo intensifie la couverture médiatique de ce jeu déjà très attendu. Le nouveau spot publicitaire, intitulé « You Can Do What » (Vous pouvez faire quoi ?), présente les possibilités infinies offertes par les nouvelles capacités de Link. La publicité a fuité il y a quelques jours (ici) et a été partagée sur Reddit, mais la vidéo finale est un peu différent de ce qui a fuité. Quelques nouveaux bouts de vidéos sont montrés, et la vidéo est même un peu plus longue que celui qui avait leaké.