Xenoblade Chronicles 3 : Future Redeemed, l’extension incluse dans la vague 4 de l’Expansion Pass, sortira le 26 avril (ce mercredi). Je vous propose de découvrir les dernières vidéos du jeu avec quelques informations.

Les Chain Attacks sont des attaques puissantes où tous les membres du groupe peuvent intervenir. Lors d’une Chain Attacks, si les deux personnages qui forment l’unité accomplissent un ordre, vous pourrez ensuite sélectionner un « ordre d’unité ». En l’accomplissant, vous déclencherez un puissant coup spécial qui mettra également fin à l’attaque en chaîne. Certains accessoires vous permettent de modifier les effets des bonus d’achèvement et des chaînes héroïques. Ces effets sont plus puissants que les effets de base, il est donc fortement recommandé d’équiper ces accessoires !

En explorant le monde, vous tomberez parfois sur des bases ennemies. Vous pouvez obtenir des récompenses en les attaquant et en battant tous les monstres. Attention cependant : vous devrez affronter de nombreux ennemis en même temps, alors préparez-vous à un combat long et ardu ! Future Redeemed propose également un nouveau type d’ennemis, les « Fog Rifts » (nom officiel à confirmer). Dès qu’ils vous repèrent, ces ennemis spéciaux commencent à invoquer des bêtes de brouillard l’une après l’autre, alors soyez très prudents.

Ensuite, nous avons des détails sur un autre nouveau personnage : Panacea (nom officiel à confirmer) (voix d’Akeno Watanabe en japonais). Un soldat qui se bat aux côtés de Shulk. Une femme forte et honnête. Elle semble avoir beaucoup de respect pour Shulk et l’appelle « Maître ». Dans la vidéo ci-dessous, on peut la voir se battre contre Glimmer.

Dans Xenoblade Chronicles 3 : Future Redeemed, vous pouvez faire évoluer vos personnages de deux façons. Il y a bien sûr les niveaux habituels que l’on trouve dans la plupart des RPG, mais aussi un tout nouveau système appelé Objectifs d’affinité. En accomplissant diverses actions, comme vaincre des ennemis spécifiques ou collecter des objets, vous gagnerez des points d’affinité. Vous pouvez ensuite utiliser ces points pour renforcer Matthew et ses compagnons. Pour ce faire, il vous suffit d’accéder à l’écran Objectifs d’affinité depuis le menu principal. Les points d’affinité sont partagés entre tous les membres du groupe (contrairement à l’EXP). Il faut donc bien réfléchir à la façon dont vous allez dépenser ces précieux points !

L’une des façons d’accumuler des points d’affinité est de remplir la Collectopédie. Les objets collectés en explorant le monde y sont répertoriés et vous gagnez des points d’affinité en collectant un certain nombre d’objets. Parlons ensuite de l’Enemypedia. Les différents ennemis que vous avez vaincus au cours de vos explorations y sont répertoriés, et tout comme la Collectopédie, vous gagnez des points en la remplissant (ce qui se fait en battant des ennemis spécifiques un certain nombre de fois).

Ensuite, nous obtenons des détails sur deux personnages déjà connu : N, Z et Riku !

Si vous avez déjà joué à Xenoblade Chronicles 3, vous connaissez les différents rôles de combat : Attaquant, Défenseur et Soigneur. Ils sont de retour dans Xenoblade Chronicles 3 : Future Redeemed et jouent un rôle tout aussi central dans le système de combat. Future Connected introduit également les Pouvoirs d’Ouroboros : ceux-ci sont plus puissants que les Arts classiques et peuvent être assignés aux boutons directionnels (à gauche de l’écran). Les pouvoirs d’Ouroboros peuvent être « fusionnés » avec des arts ordinaires afin d’obtenir des effets supplémentaires. Les effets obtenus dépendent de la combinaison du Pouvoir d’Ouroboros et de l’Art que vous choisissez. De plus, une telle fusion semble déclencher une sorte d’aura…

Lorsque deux personnages font équipe au combat, ils peuvent déclencher de puissants coups spéciaux appelés « Combos d’unité ». Pour ce faire, vous devez d’abord vous mettre en état d’élévation, puis frapper un ennemi avec un coup spécial. L’utilisation d’Arts réguliers vous permet de remplir la jauge pour les coups spéciaux. À propos des Combos d’unité : selon les personnages utilisés, vous obtiendrez différentes attaques infligeant un montant de dégâts différent et ayant une portée différente.

Ensuite, nous avons des détails sur un autre personnage : Ghondor (voix de Bin Shimada). Il s’agit du grand-père de Matthew et Na’el. Il a été l’un des moteurs de la création de la Cité, c’est pourquoi tout le monde lui fait confiance. Ghondor a pris grand soin de ses deux petits-enfants et est plus que prêt à se battre. Enfin, la vidéo ci-dessous montre une « nouvelle » région que les joueurs pourront explorer dans Future Redeemed.