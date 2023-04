Une nouvelle publicité pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a été diffusée en ligne, montrant encore plus d’images du jeu.

Nintendo vient de présenter une nouvelle bande-annonce hier, qui offre l’un des meilleurs aperçus du titre à ce jour. De nouveaux éléments de l’histoire et du gameplay ont été montrés. Quant à la publicité de Zelda : Tears of the Kingdom, elle a été partagée par l’utilisateur Reddit Foulowe59. Pour l’instant, son origine est inconnue. On ne sait pas non plus comment la vidéo a été obtenue.

Zelda : Tears of the Kingdom sera disponible sur Nintendo Switch le 12 mai 2023.