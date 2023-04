Xenoblade Chronicles 3 : Future Redeemed, l’extension incluse dans la vague 4 de l’Expansion Pass, sortira le 26 avril (ce mercredi matin vers 3H). Je vous propose de découvrir la dernière vidéo du jeu avec quelques informations.

Dans Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed, Matthew utilise un appareil appelé « Ex-Device « *. Cet appareil réagit lorsqu’un survivant de la ville se trouve à proximité et signale sa position. Utilisez les signaux comme guides pour trouver et sauver les survivants ! Les personnes que vous secouerez vous aideront dans votre périple. Lorsque vous êtes dans un lieu de repos, vous pouvez demander à Nikol de modifier l’Ex-Device à l’aide de divers matériaux. Vous pouvez ajouter des fonctions qui s’avéreront utiles lors de l’exploration du monde ou au combat. L’Ex-Device ne sert pas uniquement à localiser et à sauver des survivants, il peut également être utilisé pour obtenir des informations sur des zones non découvertes et analyser des informations sur les ennemis.

Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed propose un tableau des affinités, dans lequel sont consignés les différents personnages que Matthew et ses compagnons rencontrent au cours de leur périple. Vous gagnez des points d’affinité lorsque de nouveaux personnages sont ajoutés au tableau d’affinité, il est donc fortement recommandé de parler à tous ceux que vous rencontrez ! Dans le tableau des affinités, tous les personnages enregistrés ont leur propre carte de profil. Chaque carte propose un certain nombre de défis d’affinité, et si vous les relevez tous, votre lien avec ce personnage s’approfondira, ce qui vous rapportera encore plus de points d’affinité. Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed propose également des « Affinity Views » : des événements spéciaux qui se déroulent à des endroits spécifiques du monde. Vous pouvez discuter avec Matthew et les autres personnages tout en admirant les paysages d’Aionios. Vous obtenez également des points d’affinité en bonus.

Rinka (interprétée par Ryou Hirohashi en japonais) est un soldat intelligent qui combat aux côtés de Rex. Elle est prudente et sensible. Elle a beaucoup de respect pour Rex, qu’elle considère comme son professeur, mais elle lui reproche souvent d’agir de façon imprudente. Enfin, quelques détails sur la classe de Rex : Maître conducteur*. Armes : Épées Aegis. Rôle au combat : Attaquant. Une classe qui vous permet de décocher des coups continus avec deux grandes épées et d’écraser vos ennemis avec de puissantes attaques critiques. Talent Art : Lame de l’infini*. Une attaque puissante qui annule les gardes et inflige des dégâts qui contournent la défense de l’ennemi.