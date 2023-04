PlatinumGames a partagé un code secret qui permet de débloquer immédiatement la difficulté « Forbidden Tale » dans Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon. Les joueurs doivent normalement terminer l’histoire une fois pour accéder à ce mode.

Cependant, dans une nouvelle vidéo publiée aujourd’hui, le réalisateur Abebe Tinari a montré comment il est possible d’y accéder immédiatement.

Vous devez d’abord vous rendre à l’écran titre. Ensuite, entrez les commandes suivantes : ↑ ↓ ← → X B Y A. Un son devrait être émis pour indiquer que le mode a été débloqué. Il devrait également apparaître au début d’une nouvelle partie. Forbidden Tale est officiellement décrit comme offrant « une action satisfaisante pour les joueurs à l’aise avec cette histoire ». Il désactive également les paramètres d’aide du jeu, ajoute plus d’ennemis, les ennemis attaquent plus férocement et les joueurs subissent plus de dégâts. Les paramètres d’aide au jeu peuvent être utilisés en difficulté normale. Plusieurs options sont disponibles, notamment les dégâts infligés, l’utilisation de la magie, le combo/chomp, la force de l’ennemi, Witch Pulse et les lumières de guidage.