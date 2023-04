Saint-Ouen, France – 26 avril 2022 : Devolver Digital, le développeur Four Quarters et Just For Games sont ravis d’annoncer la sortie prochaine d’une édition physique pour le jeu unique mêlant les genres Loop Hero, arrivant en exclusivité sur Nintendo Switch dans une édition physique standard et une édition physique deluxe le 25 août 2023.

Loop Hero est un jeu en pixel-art acclamé par la critique et les joueurs mélangeant plusieurs genres : RPG, aventure, jeu de société, roguelite et stratégie. Le jeu est fortement axé sur la narration, la construction du monde, le pillage et une boucle de gameplay addictive qui laissera le joueur impatient de refaire une autre partie.

L’édition Deluxe de Loop Hero contient : Le jeu Loop Hero en édition standard

Un livre d’art exclusif de 104 pages « Bestiaire de Loop Hero »

La bande-son du jeu au format CD dans une pochette cartonnée

Le tout rangé dans une boîte collector À propos de Loop Hero : La Liche a précipité le monde dans une boucle temporelle et plongé ses habitants dans un chaos sans fin. Brandissez un paquet de cartes mystiques en constante évolution et domptez-en la puissance incommensurable pour positionner des ennemis, des bâtiments et des obstacles naturels qui se dresseront sur le chemin de notre héros téméraire lors de ses expéditions infinies. Récupérez du butin pour équiper chaque classe de héros et aider ces guerriers chevronnés à affirmer leur suprématie sur le champ de bataille, puis agrandissez le camp des survivants pour tirer un peu plus votre épingle du jeu au cours de chaque aventure se déroulant au sein de la boucle. Vous seul pouvez briser ce cycle sans fin de désespoir… mais pour cela, vous devrez débloquer de nouvelles classes, des cartes inédites, ainsi que des avantages exclusifs et des gardiens perfides. Caractéristiques principales : Aventure infinie : Avant chaque expédition en boucle, dont le chemin est généré aléatoirement, sélectionnez parmi des paquets de cartes et des classes de personnages déblocables. Aucune expédition ne ressemblera à la précédente.

Préparez votre lutte : Positionnez stratégiquement des cartes de bâtiments, d’obstacles naturels et d’ennemis le long de chaque boucle pour créer votre propre chemin semé d’embûches. Trouvez le juste équilibre entre les cartes afin d’augmenter vos chances de survie tout en récupérant un maximum de butin précieux et de ressources indispensables à votre camp.

Pillez et améliorez : Terrassez des créatures redoutables, emparez-vous d’un butin toujours plus puissant pour vous équiper à la volée et débloquez de nouveaux avantages en cours de route.

Développez votre camp : Gagnez des ressources à la sueur de votre front et transformez-les en améliorations pour votre camp, puis obtenez de meilleurs objets et pièces d’équipement chaque fois que vous terminez une boucle le long du sentier de l’expédition.

Sauvez le monde perdu : Faites mordre la poussière à des légions de boss-gardiens impies lors d’une saga épique où vous devrez sauver le monde et briser la boucle temporelle de la Liche !