On l’avait presque oublié, mais la version Nintendo Switch de Picontier a enfin reçu une date de sortie. Le jeu sera lancé le 29 juin 2023, ont annoncé aujourd’hui l’éditeur Flyhigh Works et le développeur Skipmore. Nous avons parlé de Picontier pour la première fois en 2016, alors qu’il était initialement prévu pour la 3DS. Une version Switch a été confirmée un an plus tard. Mais depuis on a trop peu souvent de nouvelles.

