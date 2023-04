Le plan initial pour le prochain RPG sur Nintendo Switch de FuRyu, CRYMACHINA, prévoyait une sortie au Japon le 6 juillet 2023. Malheureusement, ce n’est plus le cas, le jeu a connu un léger retard. L’éditeur FuRyu et le développeur AQURIA ont annoncé que CRYMACHINA sortirait désormais au Japon le 27 juillet 2023. FuRyu a déclaré que ce retard était dû au fait que les développeurs souhaitaient améliorer la qualité du jeu.

Le jeu reste prévu pour Automne 2023 chez nous.

Deux mille ans après l’extinction de la race humaine, des êtres synthétiques connus sous le nom de Dei ex Machina, ont pour mission de ramener l’humanité. Rejoignez ces trois E.V.E (des corps synthétiques dans lesquels ont été instillés une conscience humaine) dans leur quête et explorez le monde d’Eden.

À propos du jeu :

Cela fait maintenant des millénaires que l’espèce humaine a été réduite à néant. Eight Synthetic, un groupe composé d’êtres dotés d’intelligence artificielle nommés « Shinki » (ou Machines Divines), a été assigné comme étant le rédempteur de la race humaine. Dans cette aventure RPG, accompagnez Leben, Mikoto et Ami, trois E.V.E (des corps synthétiques dans lesquels ont été instillés une conscience humaine) à la recherche de leur humanité. Explorez les étendues d’Eden et découvrez les secrets qui se cachent derrière les Shinki et l’extinction de l’espèce humaine. Pour ce faire, vous devrez récupérer votre puissance, améliorer votre équipe et inspecter les Données de Personnalité dans le « Imitation Garden ».

Terrassez tous ceux qui s’opposeront à vous dans des combats palpitants et dynamiques. Adaptez votre style de jeu grâce à tout un arsenal d’armes de mêlée, d’attaque à distance ou encore portées à même votre épaule ! Améliorez votre équipement pour ajouter de puissants effets à chacune de vos attaques et exécutez des combos pour mettre vos ennemis plus bas que terre.

La sublime et sinistre direction artistique du jeu permet à l’univers de CRYMACHINA de prendre vie au travers de visuels captivants. CRYMACHINA vous plonge ainsi dans un conte sombre et émouvant à la recherche du sens derrière le mot « humanité ».

Caractéristiques :

#ÉPOUSTOUFLANT : Explorez le monde de CRYMACHINA puis détruisez, sans transition, des ennemis plus grands que nature dans des combats RPG dynamiques.

