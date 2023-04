The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sort le 12 mai dans le monde entier sur Nintendo Switch.

Dans environ deux semaines, les possesseurs de Nintendo Switch pourront retourner en Hyrule dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, la suite très attendue de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Et dans les derniers jours précédant cette sortie, Nintendo intensifie ses efforts promotionnels, comme en témoignent les différentes publicités partagées ces derniers jours. Aujourd’hui, Nintendo of America a partagé une nouvelle publicité pour le jeu. Comme les autres, elle ne montre rien de vraiment nouveau.

Par ailleurs, plusieurs médias japonais ont récemment diffusé une quinzaine de minutes d’images de la version anglaise du jeu (4Gamer, Famitsu, Nintendo Dream):