Mettez le feu aux poudres avec cet Attaquant à distance enflammé.

Faites des étincelles sur l’Île d’Æos avec Lugulabre dans Pokémon UNITE ! Ce Pokémon commence chaque match en tant que Funécire, avant d’évoluer en Mélancolux, puis en Lugulabre. Bien qu’on appelle cet Attaquant à distance de la région d’Unys le Pokémon Invitation, ses adversaires voudront sans doute quitter les lieux une fois qu’ils auront subi la puissance de ses attaques. Vous pouvez obtenir Lugulabre en échange de 12 000 Pièces Æos ou de 575 Gemmes Æos dans la boutique du Bureau des Combats Unité. Lugulabre pourra uniquement être obtenu contre des Gemmes Æos pendant les sept premiers jours suivant son arrivée.

Poursuivez la lecture de cet article pour tout savoir sur ce Pokémon et obtenir quelques astuces avant de mettre le feu aux poudres avec Lugulabre sur l’Île d’Æos.

Les fondamentaux de Lugulabre

Talent : Infiltration

Lorsque le Pokémon inflige des dégâts aux Pokémon adverses, sa prochaine attaque ignore en partie la Déf. Spé. des Pokémon adverses. Cet effet peut être accumulé jusqu’à huit fois.

Attaque de base

L’attaque de base du Pokémon est renforcée chaque fois qu’un certain temps s’est écoulé. Elle inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés, réduit leur vitesse de déplacement et les brûle.

Capacités aux niveaux 1 et 3

Flammèche

Funécire attaque en envoyant une petite flamme, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés, réduit leur vitesse de déplacement et les brûle. Pendant une courte durée après l’utilisation de Flammèche, cette capacité peut être utilisée à nouveau.

Ombre Nocturne

Ombre Nocturne montre un mirage qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses dans la zone d’effet et les marque. Quand Funécire inflige de nouveau des dégâts aux Pokémon adverses marqués, ces Pokémon sont incapables d’agir pendant une courte durée.

Capacités au niveau 5

Lance-Flammes

Mélancolux génère un torrent de flammes dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés et les brûle. La fin du torrent crée une explosion qui inflige davantage de dégâts. Si l’explosion touche un Pokémon adverse, le délai de récupération de Lance-Flammes est réduit. Lorsque cette capacité est améliorée et que l’explosion en fin de torrent touche un Pokémon adverse, Mélancolux inflige davantage de dégâts pendant une courte durée.

Surchauffe

Mélancolux génère des flammes en continu en arc de cercle à l’endroit indiqué jusqu’à trois fois, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés et les brûle. Une fois que la flamme touche le Pokémon adverse, Mélancolux gagne une unité d’énergie incendiaire. Si Surchauffe est utilisée de nouveau, Mélancolux envoie une flamme explosive qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés en fonction de la quantité d’énergie incendiaire qu’il possède, et les brûle. Si la capacité est utilisée deux fois, Mélancolux ne peut pas utiliser d’attaques de base pendant une courte durée. Surchauffe peut être améliorée afin de réduire son délai de récupération.

Capacités au niveau 7

Esprit Frappeur

Lugulabre crée une zone de pouvoir mystérieux contenant des mirages de meubles flottants (tels que des tables et des chaises) autour de lui. Si un Pokémon adverse entre en contact avec un mirage, il subit des dégâts et sa vitesse de déplacement est réduite. De plus, la vitesse de déplacement des Pokémon adverses qui touchent le périmètre de la zone est également réduite. Lorsque cette capacité est améliorée, l’effet de réduction de vitesse de déplacement appliqué aux Pokémon adverses est renforcé.

Possessif

Lugulabre crée une zone devant lui. Le premier Pokémon adverse coincé dans la zone est incapable d’agir. De plus, tous les Pokémon adverses qui sont ou entrent dans la zone se retrouvent prisonniers et ne peuvent pas utiliser de capacités. Une fois cette capacité améliorée, tous les Pokémon adverses qui se retrouvent dans la zone au moment de sa création sont immobilisés.

La capacité Unité de Lugulabre : Flamme Fantôme

Lugulabre enveloppe la zone autour de lui dans les ténèbres et réduit la vision des Pokémon adverses pendant une courte durée. Si Flamme Fantôme est utilisée à nouveau, Lugulabre envoie une rafale de feu en continu dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés. Une fois lancé, le rayon peut être contrôlé et son dernier jet inflige davantage de dégâts.

Analyse de la méta

Les Attaquants à distance excellent dans l’art d’infliger des dégâts aux combattants rapprochés qui peinent à réduire la distance qui les sépare de leur cible. Avec Esprit Frappeur et Possessif, deux capacités qui créent des zones entravant les Pokémon adverses, Lugulabre est d’autant plus dangereux pour les Attaquants au corps à corps qui ne disposent pas d’options de déplacement supplémentaires. En outre, si l’explosion provoquée par Lance-Flammes touche un Pokémon adverse, le délai de récupération de cette capacité est réduit. Lugulabre peut alors profiter du contrôle de foule généré par ses zones pour infliger davantage de dégâts.

Puissant contre : Mackogneur

Malgré sa musculature développée, Mackogneur éprouve des difficultés à réduire la distance qui le sépare d’un Attaquant à distance. Esprit Frappeur de Lugulabre vient accentuer ce défaut, en particulier si Sacrifice de Mackogneur est en cours de récupération. Et même quand Mackogneur est en mesure d’utiliser Sacrifice, Lugulabre peut généralement garder une distance de sécurité lors des combats d’équipes tout en enflammant les adversaires grâce à Lance-Flammes ou Surchauffe.

Vulnérable contre : Mentali

Lugulabre et Mentali sont tous deux des Attaquants à distance à haut potentiel de dégâts. Toutefois, Mentali étourdit facilement ses adversaires avec Choc Psy et Rafale Psy, ce qui lui confère un avantage considérable lors d’un face-à-face avec Lugulabre. De plus, grâce à la portée de ses attaques, Mentali peut également éviter les zones créées par Esprit Frappeur et Possessif de Lugulabre. Néanmoins, si Lugulabre parvient à coincer Mentali avec Possessif avant que ce dernier n’ait eu le temps de lancer Choc Psy, le Pokémon Invitation prend alors l’avantage.