Certains jeux sont source d’une certaine ressource utile, parfois sous la forme de divers points historiques, parfois dans la bonne gestion de quelques ressources ou simplement dans la découverte de tel ou tel environnement. Et puis il y en a tout une ribambelle qui ne sert pas à grand-chose, si ce n’est à tenter de battre un score sans limites, avec le doux espoir de faire toujours mieux qu’au tour précédent. Alors la session qui ne devait durer que quelques secondes entre deux stations de métro s’éternisent, et vient à vous faire manquer votre arrêt. Cette facétie est d’autant plus commune sur les jeux mobiles… Mais certains se montrent tout aussi impactant sur Nintendo Switch. Certains semblent d’ailleurs tout droit sortis d’une version mobile… mais est-ce bien là le débat ?

Développé et édité par Source Byte, Jump Challenge! est un petit filou. Oui oui, un petit filou sur lequel vous risquez de ne pas miser un kopeck, et qui finalement viendra vous titiller encore et encore. Le style de jeu est déjà outrageusement connu, épuisé jusqu’à l’os, essoré jusqu’à la moelle. Et pourtant, voilà ti pas que nous en redemandons…

Saute mon petit, Saute !

La description du jeu ne sera pas bien longue… l’objectif est terriblement simple : multiplier les sauts afin d’aller le plus haut possible. Déjà vu… Nous savons…

Cependant, la première session risque d’en dérouter plus d’un. En effet, tandis qu’une partie solo débute, le petit personnage se montre un peu délicat à manier, comme alourdi par un poids mystérieux. Il semblait bien plus svelte dans les vidéos de présentation… et pour cause. Il convient de lui faire prendre un minimum de vitesse (quelques pas suffisent) afin de décupler sa puissance de saut. Aussi, ce petit kangourou à l’allure humaine est capable de rebondir avec aisance sur les murs. Une capacité qu’il faudra très rapidement maîtriser afin d’être plus à l’aise dans le niveau et éviter la lave qui ne cesse de monter jusqu’à vous brûler les fesses, conduisant au Game Over. Oui, le niveau. Fort heureusement, ce dit niveau évolue au fil des parties : les plate-formes sont placées aléatoirement, tout comme les bonus, et une évolution graphique est visible au fil des hauteurs. Quelques ennemis jonchent aussi la zone, associés au thème du décor (les bougies ne sont pas vos alliés… Ne vous faites guère avoir comme nous !). La première salve, semblable aux entrailles d’un volcan en éruption, laissera donc la part belle à des piquants mortels ainsi qu’à quelques coulures suspectes, comme sorties tout droit de cuves toxiques.

Les bonus viennent aussi compléter l’ascension, avec une présence plus ou moins notable selon les parties. Un bouclier (temporaire), une potion magique (temporaire aussi, mais très efficace pour effectuer des sauts plus impressionnants encore), un jet-pack (terriblement efficace pour prendre la hauteur sans le moindre effort !) ou encore des passerelles pour accéder vers l’étage plus haut automatiquement. De mystérieuses étoiles sont parfois présentes… Récoltez-les toutes ! Véritables monnaies d’échange, elles sont indispensables pour déverrouiller de nouveaux petits personnages. De prime abord, cela va vous sembler bien long de récolter toutes ces étoiles qui ne sont pas très nombreuses… Et puis, vous risquez de passer plus de temps que prévu sur le soft, et la récolte d’étoiles ne devrait pas poser de souci !

L’achat du personnage se fait dans un menu dédié. N’hésitez pas à tous les essayer… Vous y trouverez assurément votre petit homme/femme kangourou fétiche !

Bien entendu, tout cela n’a qu’à seul objectif : faire le meilleur score. Ce dernier est par ailleurs récapitulé à la fin de chaque partie sous la forme de multiples statistiques qui feront le bonheur des amoureux des chiffres, et des records à battre.

Sauter à deux, c’est encore mieux !

Face au mode solo, deux sessions en multi sont disponibles. Si l’amusement s’avère plus prononcé que prévu tout seul, le plaisir est aussi de mise à plusieurs. Deux solutions s’offrent alors : la liberté ou le duel.

Les parties libres permettent de jouer sur un seul écran commun. Les joueurs (jusqu’à 4 !) gravissent ensemble les plate-formes dans l’espoir de survivre le plus longtemps possible. Tant que l’un des héros est en piste, la partie continue et les autres participants reprennent la partie en cours. Le Game Over survient une fois que tous les joueurs ont trépassés. Nous avons regretté l’absence d’un tableau des scores à la fin de la partie, même si le fun n’est pas franchement dans les chiffres ici. Il est important aussi de ne pas avoir une trop forte distinction de niveau entre les joueurs, les débutants risquent de vite être dépassés, et dès lors, trouver l’amusement très succinct !

Le duel, comme son nom l’indique, repose sur le caractère nettement plus revanchard des joueurs… L’écran est cette fois-ci scindé et c’est du chacun pour soi ! L’heureux gagnant est, bien entendu, celui qui parviendra à grimper le plus haut possible (et il faudra montrer ses talents d’équilibriste !). Une ligne précisant la situation de chacun des joueurs est par ailleurs visible au sommet de l’écran de jeu.

L’une des particularités de ce mode jeu est qu’il propose une petite personnalisation des conditions dans lesquelles les joueurs sont invités à évoluer. Dès lors, le type de sol peut être sélectionné, mais la longueur du niveau, et même la façon dont sera divisé l’écran afin de satisfaire tous les types de joueurs. Un bon point qui rend la partie d’autant plus drôle. Il va de soi que la visibilité est d’autant plus réduite qu’il y a de participants…

Un bond en avant… et quelques petits pas en arrière

Malgré toutes ses bonnes surprises, Jump Challenge! conserve quelques défauts que nous aurions tort de ne pas souligner. Les graphismes pourraient dans un premier temps ne pas plaire à tout le monde, quant d’autres adopteront l’aspect vintage. Chez Nintendo-Town.fr, cela ne nous a guère dérangé, mais vous voilà prévenus. Reconnaissons tout de même qu’en multi, tout cela est bien petit…

Aussi, les amateurs du Die and Retry seront probablement passablement agacés par les quelque temps de chargement du jeu. Rien de bien affolant, mais ce type de challenge demande une excellente réactivité du soft qui doit rapidement relancer la partie. Il faudra être un petit peu patient pour repartir au front.

Enfin, il aurait été appréciable de jouir d’un contenu un peu plus soutenu… D’autant plus que le soft est proposé à un tarif de près de 6 euros. Certes, l’aspect addictif est bien là. Mais ce genre de petit jeu fleurit largement sur mobiles avec une offre étendue… à un tarif nettement plus bas. De quoi freiner quelques joueurs amateurs, d’autant plus que les téléphones se prêtent particulièrement bien à ces jeux.

Soulignons que le titre n’est pas traduit en français. Néanmoins, cela ne présente pas d’inconvénient majeur puisque la lecture n’est clairement pas au cœur du titre.

Jump Challenge! est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 6 euros environ.

Le saviez-vous ?

Vous souvenez vous du titre « Doodle Jump » sorti sur plate-formes mobiles en 2009. Le principe était sensiblement le même que le titre du jour… Doodle Jump était tellement célèbre qu’une adaptation sur 3DS a vu le jour quelques années plus tard, en 2013.

Conclusion 5.4 /10 Mazette, quelle surprise ! Nous ne nous attendions pas à rester autant sur un jeu si classique et tellement vu et revu... Pourtant, Jump Challenge! est accrocheur, avec sa mécanique de jeu qu'il devient facile à prendre en main une fois le principe assimilé, surtout en solo avec les bonds sur les murs et les sauts d'autant plus importants que le joueur prend de l'élan. Les bonus et les pièges disséminés au fil du parcours viendront pimenter la partie du joueur, tandis que le plaisir restera présent en multi. L'univers du soft reste très simple, avec un côté vintage assumé. La visibilité est amoindrie en multi, d'autant plus que les joueurs se multiplient dans un écran divisé. Le plus gros bémol du titre réside malgré tout dans son tarif élevé pour son manque de contenu... Peut-être serait t-il plus judicieux d'attendre une promotion pour faire son acquisition ? LES PLUS Bien plus addictif qu'il n'en a l'air...

Bien plus addictif qu'il n'en a l'air... Sauter sur les murs, c'est fun !

Sauter sur les murs, c'est fun ! Des bonus afin d'aider l'ascension du joueur.

Des bonus afin d'aider l'ascension du joueur. Modes multi disponibles (jusqu'à 4 joueurs). LES MOINS Un contenu pas bien riche.

Un contenu pas bien riche. Un jeu tout aussi cohérent sur mobile... Pourtant proposé à un tarif élevé sur Switch.

Un jeu tout aussi cohérent sur mobile... Pourtant proposé à un tarif élevé sur Switch. Visibilité réduite en multi. Les plus petites plate-formes vont vous faire froncer du regard !

Visibilité réduite en multi. Les plus petites plate-formes vont vous faire froncer du regard ! Un temps de chargement un peu longuet entre deux parties pour ce type de jeu. Détail de la note Graphismes et visibilité 0

Richesse du contenu 0

Addictif 0

Fun 0

Tarif 0