Super Dungeon Maker est un éditeur qui nous permet de créer nos propres donjons. Déjà en accès anticipé depuis quelques temps sur PC (vous pouvez lire notre preview ici), le jeu arrive sur la Nintendo Switch le 3 mai 2023. Développé par FIRECHICK et rokaplay, deux développeurs indépendants allemands, Super Dungeon Maker est disponible sur l’eShop au prix de vingt euros.

Un éditeur de niveau accessible et complet

Super Dungeon Maker est un éditeur de niveaux qui vous donne la possibilité de créer des donjons très inspirés de l’univers de Nintendo, en particulier de The Legend of Zelda. Après avoir créé vos donjons, vous pouvez partager ces derniers au monde entier pour qu’ils puissent jouer dessus.

Vous pouvez aussi vous amuser sur les créations des autres ce qui donne un jeu, qui, en théorie, est illimité. Tant que des joueurs continueront d’apporter du contenu, et tant que vous avez des idées ingénieuses, vous trouverez toujours quelque chose à faire.

Après un tutoriel assez amusant dans lequel nous découvrons notre personnage, un vaillant poulet, nous parcourons un hub qui regroupe plusieurs bâtiments. Nous passerons la majorité de notre temps dans deux de ces bâtiments : le créateur de niveaux et celui qui permet de jouer aux niveaux des autres.

Le créateur de niveaux est assez complet et intuitif. Après quelques tâtonnements logiques, nous commençons à prendre le jeu en main rapidement et à comprendre comment construire notre niveau.

Nous pouvons faire des donjons assez grands, sur plusieurs étages, et le nombre d’objets à notre disposition est intéressant. Il faut savoir que notre petit poulet débutera à chaque fois les donjons nus, avec seule une épée pour guider sa survie. Nous pourrons donc l’aider en lui donnent progressivement des objets comme des grappins, des bombes, ou des plumes pour faire des roulades.

Le nombre de tuiles est, lui aussi, important. Nous pouvons par exemple ajouter de l’eau, des blocs qui s’effondrent quand nous restons trop longtemps dessus, ou même de la glace. Il y a aussi plusieurs mécaniques que nous pouvons décider d’activer pour donner un côté puzzle à notre donjon. Il y a par exemple des cristaux qui permettent de lever / descendre des obstacles à chaque fois que nous tapons dessus.

Il y a aussi une quinzaine de monstres / obstacles à placer, comme des tours lasers, des œufs pourris ou les fameuses barres enflammées tirées tout droit de Super Mario.

Une très bonne direction artistique et un prix intéressant

Nous n’allons pas vous faire l’inventaire, mais tous ces éléments offrent un gameplay à la fois vraiment complet et frustrant. Complet, car le jeu offre de multitudes de créations possibles. Super Dungeon Maker promet des heures et des heures de création où vous pourrez développer vos idées les plus folles. Tous les concepts sont acceptés, à condition que vous réussissiez à terminer votre propre niveau.

Ce n’est pas un hasard que nous ayons pu voir des donjons qui sont de vraies réussites, avec des level-design soignés et qui sont graphiquement très jolis. Nous avons été bluffés par des créations qui pourraient presque être dans des « vrais » jeux.

L’éditeur de niveaux est aussi agréable et vraiment accessible. Nous sommes souvent déçus par des éditeurs qui sont souvent trop compliqués ou fastidieux pour créer des niveaux. Ici, le jeu est (presque) parfaitement adapté pour notre console (nous vous expliquons plus loin). Nous ne sommes pas démotivés et nous avons envie de créer notre niveau jusqu’au bout.

Mais Super Dungeon Maker est frustrant, car malgré tout, nous avons l’impression que le jeu n’a pas encore montré la totalité de son potentiel. Le bestiaire se trouve être finalement un peu mou, et les niveaux finissent par se ressembler. Le petit nombre de boss (trois) rend les défis finaux classiques, et nous voyons les mêmes monstres, avec les mêmes patterns ce qui diminue progressivement l’intérêt du jeu.

Nous aurions tellement voulu avoir plus de « mutateurs » pour rendre les niveaux plus originaux. Nous ne pouvons pas régler la vie minimum ou maximum, modifier la vitesse de notre personnage ou des ennemis, faire des choses qui finalement pimenteraient les niveaux.

Mais sans tactile et avec quelques bugs

Bien sûr, cette frustration est à relativiser avec le prix de Super Dungeon Maker. Pour vingt euros, vous avez accès à un éditeur vraiment complet, intuitif et qui occupe très facilement la partie haute du panier. Mais voilà, peut-être est-ce parce que c’est un jeu complet et réussi que nous aurions voulu voir Super Dungeon Maker capable de passer ce tout dernier cap qui lui aurait permis d’être une pépite. Le jeu promet de régulières mises à jour. Espérons qu’ils tiennent promesses et que ce jeu devienne le joyau qu’il mérite d’être.

Nous avions susmentionnés que le jeu était presque parfaitement adapté pour la Nintendo Switch. En effet, même si il est agréable de s’amuser dessus, nous sommes un peu déçus de l’absence de tactile sur ce genre de titres. Il aurait été tellement plus pratique de pouvoir construire des salles avec nos doigts, quitte à perdre en précision.

Nous avons eu affaire aussi à des bugs parfois très frustrants dans l’éditeur qui nous ont bloqués dans nos envies, notamment dans la gestion des étages. Il y a eu aussi quelques lags qui ont rendu cette expérience sur Nintendo Switch pas totalement optimale.

Finalement, la direction artistique de Super Dungeon Maker est très réussie. Les graphismes pixel art ont vraiment du charme et la bande-son est vraiment sympathique.

Conclusion 7.4 /10 Super Dungeon Maker est un très bon éditeur de donjons, complet, accessible et intuitif. Il promet des heures et des heures de construction pour seulement vingt euros. Avec quelques mises à jour, il pourrait même devenir un excellent éditeur. Il est juste dommage que le jeu ne soit pas tactile sur notre Nintendo Switch et que quelques bugs nous bloquent dans nos créations. Affaire à suivre ? LES PLUS Un éditeur vraiment complet pour faire ses donjons

